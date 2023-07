El incendiario pronunciamiento de Bertín Osborne ante el embarazo que traerá mucha cola

Bertín Osborne será padre por sexta vez a los 69 años de edad tal y como ha avanzado Lecturas. Es la noticia del día y probablemente del verano. El artista repetirá en la paternidad con la fisioterapeuta Gabriela Guillén, con quien se le relaciona desde hace tres meses.

Un bombazo informativo en lo que a crónica social se refiere sobre el que ya se ha pronunciado el presentador de ‘Mi casa es la tuya’ en Telecinco. Su primera reacción la ha hecho saber a la periodista Beatriz Cortázar y los términos usados están dando que hablar mucho.

Bertín Osborne: «El embarazo real pero no es ni buscado ni deseado»

«El embarazo real pero no es ni buscado ni deseado. Intentaré ayudar y procuraré que al niño o niña no le falta de nada. Son accidentes que pasan todos los días en una relación, aunque se tomen las medidas de protección necesarias, que pueden fallar», han sido las palabras de Bertín Osborne a Cortázar.

«Bertín me dice que nadie dude de que va a asumir toda su responsabilidad pero es que no es una noticia que le haga alegría. Me dice de Gabi que es buena y cariñosa, pero también que uno no se puede enamorar, sino está enamorado. Y me asegura que llevan un tiempo distanciado», ha continuado explicando Beatriz Cortázar en ‘Es la mañana de Federico’.

«Además ha querido matizar que llevan tiempo sin verse, una decisión tomada hace tiempo y que seguirá así», ha avanzado para sorpresa de todos. De hecho, en la fiesta del turronero se les vio distanciados. «En esa fiesta sus caras eran un poema. No había complicidad entre ellos. Estaban enfadados desde hacía tiempo, quizá esta noticia les ha distanciado», ha finalizado Beatriz.