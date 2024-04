Javier Tudela usa la ironía pero el palo a Laura Matamoros no puede ser más crudo

Makoke y su hijo, Javier Tudela, tienen un objetivo común: que Laura Matamoros sea expulsada de ‘Supervivientes 2024′. Aunque por el momento lo tienen complicado, ya que esta semana ni siquiera está nominada. Pero el deseo de ambos es verla fuera del concurso.

Y es que el grito de ‘¡Makoke a la calle!’ que pronunció la influencer durante su primer salto del helicóptero en esta edición todavía resuena en los oídos de la colaboradora. Esto ha hecho que la ‘guerra’ entre ellas, que parecía cosa del pasado, se recrudezca. La exmujer de Kiko Matamoros no esconde sus ganas de que Laura sea la expulsada del reality, después de haber sido repescada por la audiencia.

En declaraciones a Europa Press, la colaboradora no ha dudado en pedir su expulsión del concurso: «El primer salto del helicóptero me lo dedicó al grito de ‘Makoke a la calle’, el segundo no, estaría bueno. Ya solo faltaba. Laura a la calle, por supuesto, lo vuelto a repetir. Ha comido, ha dormido y creo que no está en las mismas condiciones que el resto de concursantes, o sea, lo sigo diciendo. Laura a la calle».

El dardazo de Javier Tudela a Laura Matamoros

Preguntada por cómo estaría afectando estos ataques de su hermana a su madre a su hija, Anita Matamoros, Makoke ha dejado claro que la joven está tranquila: «Ella está feliz. Tiene la cabeza sobre los hombros y si ella no quiere pronunciarse… Tiene un corazón enorme y no quiere entrar en esto. Aunque evidentemente no le agrada».

«Yo respeto todo. Que Ana haga lo que quiera. Entiendo que está en una situación muy complicada, pero yo me siento culpable en cierta manera, porque como madre no quiero que mi hija se vea involucrada en este tipo de historias. Que haga lo que quiera, que se sienta como quiera, que diga lo que quiera, que hable lo que quiera, que yo siempre lo voy a apoyar», sentencia la colaboradora de Telecinco.

Sin embargo, el mayor ‘zasca’ a Laura Matamoros no se lo ha propinado Makoke, sino su hijo, Javier Tudela. El joven ha querido enviarle un irónico mensaje a la que un día fue su hermanastra: «Gracias por acordarse de mi madre antes que de la suya en su salto del helicóptero. Se lo agradezco muchísimo«.