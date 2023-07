Cancelan a Aurelio Manzano en el programa ‘Fiesta’ por «machista»: «Cómo permiten esto»

El pasado miércoles, una semana después de salir a la luz que Bertín Osborne estaba esperando su sexto hijo a sus 69 años, una de las exparejas del cantante, Chabeli Navarro, desveló en la revista ‘Lecturas’ que estuvo embarazada de él y éste «le convenció para abortar».

Unas graves acusaciones que Bertín se encargó de desmentir vía comunicado. Este sábado 22 de julio, Chabeli Navarro ha visitado el programa ‘Fiesta’ para hacer frente a la polémica y defender su verdad. «Se me ha callado durante dos años», dice Chabeli, visiblemente emocionada, nada más entrar en el plató.

Ahora, dos años después de aquel duro momento, se siente fuerte para hablar del tema: «Hace dos años estaba coaccionada, limitada, amedrentada por el entorno de esa persona». Reconoce que no se arrepiente de haber roto su silencio y cuenta que se conocieron en el año 2021, en una fiesta, por un amigo en común.

Al poco de conocerse, comenzaron sus encuentros íntimos, que se prolongaron a lo largo de cinco meses, hasta que descubre que se ha quedado embarazada. Cuando ella se lo dijo por teléfono, la reacción del cantante es decir: ‘que es imposible porque tiene la vasectomía hecha’. Quizá por eso, nunca tomaron precauciones: «Era su palabra contra la mía. Yo tenía un calendario menstrual en el móvil, para controlar mi regla y tuve que demostrarlo».

La reacción de Bertín al embarazo de Chabeli Navarro

En cuanto a lo de la vasectomía, «él me dijo que bueno… que eso podía fallar». Después, Bertín le dijo a Chabeli que «tenía dos opciones, seguir o no, que me apoyaría pero que, si salía adelante, sería un hijo secreto, al que no le podría contar nunca quien es su padre». «He contado mi historia, en primera persona, y es la que hay. Pueden salir miles de cosas, pero la revista tiene todas las pruebas necesarias. Las tengo y, por eso, estoy hoy aquí», reconoce.

No obstante, Chabeli Navarro deja claro que el cantante «me convenció» para abortar, pero jamás la «coaccionó». Bertín Osborne, a través de un comunicado, amenaza con demandar a su ex si sigue hablando del tema, pero ella no tiene miedo: «Si lo hace para que me calle, no me voy a callar. Aportaré las pruebas oportunas. No me dan miedo sus pruebas». «Es humillante que se dude (de su paternidad). Quise hacerle una prueba al feto, pero me dijeron que era una prueba muy invasiva (…) Estoy cansada de seguir justificándome», sentencia.

El polémico comentario de Aurelio Manzano

Sin embargo, la polémica de la tarde ha llegado de la mano de Aurelio Manzano. El colaborador de ‘Fiesta’ ha culpado, directamente, a Chabeli Navarro de no usar precauciones. Cuando es una responsabilidad de los dos. Por tal motivo, los usuarios de Twitter se han echado encima del periodista venezolano, tachándole de «machista» y calificando su comentario de «vomitivo».

«A mí me ha llamado la atención dos cosas. ¿En algún momento vosotros hablasteis de la posibilidad de tener un hijo?», preguntaba Aurelio Manzano a la invitada. A lo que ella respondió, con contundecia: «No, no, para nada». «Y tú dices: ‘Yo no me cuidaba y él tampoco se cuidaba’. Aquí hay algo que no entiendo porque si yo estoy con una persona y no quiere ser madre, con independencia de que él también tiene que hacerlo, pero tú te tenías que haber cuidado. ¿Por qué tú no te cuidas?», insiste el colaborador.

Una pregunta que no hizo ninguna gracia a sus compañeros de programa: «¿O sea que la responsabilidad es toda de ella?». Chabeli Navarro ha explicado que «Yo tenía un calendario de fertilidad y en mis planes no entraba (ser madre)». Pero el venezolano ha proseguido en sus trece: «Si no entra en tus planes perdona que te diga Chabeli, yo me tomo una pastilla siendo tu y me tomo mis medidas. Yo como mujer». «¿Yo me tengo que tomar la pastilla? La mujer, es que de verdad…», ha sentenciado la invitada, bastante indignada.

Las redes ‘linchan’ a Aurelio Manzano por su «machismo»

Como era de esperar, estas bochornosas palabras de Aurelio Manzano no solo indignaron a sus compañeros de ‘Fiesta’, sino también al resto de espectadores del programa, que así lo pusieron de manifiesto a través de Twitter,

