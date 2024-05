En ‘Vamos a ver’ dilucidan la pregunta más repetida sobre los sueldos en ‘Supervivientes’

Antiguas concursantes de ‘Supervivientes’ como Isabel Rábago conocen muchos entresijos sobre el reality de aventuras de Telecinco y, a menudo, comparten algunos secretos que la audiencia desconoce.

Hace unas semanas, cuando se estrenó esta edición del concurso, la tertuliana explicó que, antes de producirse el salto en helicóptero que da el pistoletazo de salida a ‘SV’, el equipo ofrece una especie de instrucción.

Al hilo, Isabel Rábago también puso la lupa en algo en lo que nadie repara y que, aunque no se ve por televisión, es el mayor obstáculo al que se enfrentan todos los supervivientes tras producirse el bautismo sobre el mar.

«Nadie te dice la corriente que hay hasta llegar a la orilla, o sea eso es lo peor de todo, pero lo peor», comentó la periodista y colaboradora de ‘Vamos a ver’. Eso explica que vayan pertrechados siempre con un chaleco salvavidas.

Y ahora, Isabel Rábago también ha contado algo relativo a los saltos desde el helicóptero que deja al descubierto una información muy relevante sobre los sueldos de los concursantes de ‘Supervivientes’. Ha ocurrido este jueves.

«Isabel, ¿tú no has dicho siempre que hasta que no te tiras del helicóptero no eres concursante?», ha recordado Antonio Rossi. «Hasta que no te tiras del helicóptero no empiezas a cobrar y en el momento en el que te expulsan y te vas al hotel, aunque haya repesca, dejas de cobrar», ha especificado ella.

De este modo, se resuelve una gran duda que los espectadores siempre han tenido: si los participantes de un reality siguen cobrando el mismo caché semanal tras su expulsión por seguir apareciendo en el programa desde plató.