Risto Mejide deja mal parada a Cristina Cifuentes con lo que piensa de su salto a ‘MasterChef’

Risto Mejide dio la bienvenida a Cristina Cifuentes este lunes en ‘Todo es mentira’ pronunciándose sin tapujos sobre su próxima aventura televisiva. La expolítica concursará en la próxima edición de ‘MasterChef Celebrity’ tal y como avanzamos en El Televisero en exclusiva.

Así, el presentador de Cuatro no se ha podido contener y ha lanzado su predicción sobre el futuro de su colaboradora en el talent de cocina de TVE. Y es que nada más presentar a Cifuentes en la mesa de la tertulia, el presentador reveló algo que dejó mal parada a la ex presidenta de la Comunidad de Madrid. «Por cierto, nos acaba de decir que no sabe cocinar, o sea, que lo lleva chungo», sentenció el presentador para recibir a su invitada.

Risto Mejide, a Cristina Cifuentes: «Salvo que te expulsen el primer día»

Sin embargo, Cristina Cifuentes no dudó en tomarse las críticas con humor. «Pero eso tiene una ventaja: solo puede mejorar la cosa», respondió la popular a Risto Mejide. «Salvo que te expulsen el primer día», añadió el presentador, que seguía poniendo contra las cuerdas a la exdirigente del Partido Popular.

«Voy a intentar con todas mis fuerzas que no ocurra eso», advirtió entonces Cifuentes, que se ha apuntado finalmente a la aventura de la primera cadena tras varios años en los que su nombre siempre resonaba en la lista de concursantes de la edición ‘Celebrity’.

Aún así, no es el primer concurso de televisión al que Cristina Cifuentes se enfrenta. Cabe recordar que, hace unos años, pudimos verla cocinando en prime time durante ‘La última cena’ en Telecinco junto a los integrantes de ‘Sálvame’.

Aunque el vaticinio de Risto Mejide podría acabar cumpliéndose. Así, Cifuentes podría correr la misma suerte que tuvo en ‘Traitors’, el reality de HBO en el que participó en 2022, donde duró tan solo una emisión. Sin embargo, la exdiputada afronta este nuevo reto con optimismo, y se une a una larga lista de famosos como Inés Hernand, Pitingo, Marina Rivers o Hiba Abouk, con los que compartirá cocina en esta nueva entrega de ‘MasterChef Celebrity’.