La denuncia de Inmaculada Casal contra ‘De Viernes’ por cruzar todos los límites: «Es morbo»

El pasado viernes 26 de abril, ‘De viernes’ tuvo acceso a las imágenes y a las declaraciones de María del Monte y su mujer, Inmaculada Casal, en el juicio por el asalto que sufrieron en su vivienda. El programa nocturno de Telecinco emitió los impactantes testimonios de ambas y después debatió sobre ellos.

Algo que a las afectadas no les hizo ni pizca de gracia, como así lo ha puesto de manifiesto Inmaculada Casal este domingo 28 de abril en ‘Andalucía de tarde’, el programa que presenta en Canal Sur. La periodista no ha dudado en cargar contra ‘De viernes’ por emitir las «escabrosas» declaraciones de su juicio a puerta cerrada.

«A nosotros nos robaron hace unos meses y ahora también me han robado parte de mi intimidad al hacerse públicas unas imágenes de nuestras declaraciones dentro de la sala. Dentro de una vista cerrada. No era una audiencia pública», ha empezado diciendo, muy indignada, la presentadora de la cadena pública andaluza.

Además ha recordado que su pleito todavía está en fase de instrucción. Por lo que este tipo de información puede afectar negativamente a la investigación: «No creo que esas declaraciones aporten nada. Tanto a mí como a mi familia nos han hecho mucho daño. Me indigna porque creo que no es justo. Se están traspasando ciertos límites. Solo tenían acceso a esa declaración el juez, la fiscal y las partes. Yo no pido nada, pero al menos que se respeten los derechos básicos».

Inmaculada Casal carga contra ‘De Viernes’: «No es información, es morbo»

El abogado Joaquín Moeckel ha señalado que este tipo de exclusivas no solo afectan a la investigación, sino también a la seguridad de las víctimas. Además, se ha preguntado qué pueden aportar a nivel informativo este tipo de imágenes. Ante esto, Inmaculada Casal ha acabando explotando contra Telecinco y ‘De viernes’: «Nosotros dijimos que de este tema solo hablaríamos en los juzgados. Pero resulta que lo que hablo en los juzgados lo sabe toda España».

El motivo de este enfado es que los datos que tanto ella como su mujer contaron en el juicio, y que emitió ‘De viernes’, no los sabían ni siquiera su familia. «Esos detalles tan escabrosos no son información, son morbo. Es algo tan íntimo que me siento indefensa», ha reconocido la presentadora, que solo pide «que nos dejen en paz. Nos han ofrecido muchísimo dinero por contar lo que se vio el otro día gratuitamente. ¿Por qué se tiene que lucrar nadie con algo que no es necesario, que no informa, que es solo morbo?»

La periodista ha preferido no moderar el debate sobre este asunto que se ha emitido en su programa al no considerarlo honesto. «Yo quiero ser tan justa y objetiva que no me gusta hablar de este tema», ha sentenciado Inmaculada Casal, dejando a su compañera de moderadora.