El alto pronunciamiento de Inmaculada Casal, mujer de María del Monte, sobre Antonio Tejado

Inmaculada Casal, mujer de María del Monte, se ha pronunciado este domingo 11 de febrero en su programa de Canal Sur, ‘Andalucía de tarde’ sobre cómo se encuentra la cantante tras la detención de su sobrino, Antonio Tejado. Este estaría implicado presuntamente, junto a otros ocho sospechosos, en el robo en casa de la pareja hace unos meses.

«Hoy es un día difícil por las noticias que han surgido en las últimas horas pero vamos a intentar que no sea imposible. Estoy mal, muy mal, llevamos cinco meses con el susto en el cuerpo. Hemos pasado una experiencia horrorosa que no se la deseo a nadie, la peor de toda mi vida. Nuestra vida estuvo en peligro y cómo voy a estar, poneros en mi lugar. Ahora mismo es que estoy expectante, confío en la justicia y en sus garantías y en la presunción de inocencia», ha empezado diciendo Inmaculada Casal.

Además, ha dejado claro que «no sabemos más, pero es mi deber, porque soy periodista. Me gusta mi profesión y debo un respeto a la audiencia. Me pongo en vuestro lugar, pero no puedo decir nada más. Está en manos de la justicia».

Inmaculada Casal da su opinión sobre la detención de #AntonioTejado en su programa @AdTardeCSur pic.twitter.com/GxBRUUjcsD — TVMASPI (@sebas_maspons) February 11, 2024

Inmaculada Casal confirma las sospechas sobre Antonio Tejado

Aunque la periodista no ha nombrado en ningún momento al sobrino de María del Monte, y ha insistido en que defiende la presunción de inocencia, cuando se ha mencionado en su programa a Antonio Tejado, ella ha sido clara. «Llevamos prolongando este dolor cinco meses y medio. Queremos saber la verdad por encima de todo y cuanto antes se sepan las cosas mejor. Hasta ahora lo que sabemos es que hay ocho detenidos, que ha habido 11 registros y que están en el calabazo a la espera de lo que diga el juez», explica Inmaculada Casal.

Además, ha asegurado que ellas conocieron la noticia este mismo sábado, poco antes de que se hiciera pública en los medios de comunicación. Y ha dejado claro que en estos meses ninguna de las dos han tenido la más mínima sospecha sobre la identidad de los detenidos, entre los que se encuentra el sobrino de su pareja. «Nos enteramos prácticamente al mismo tiempo. Cuando emiten el comunicado, nos contaron los que parece ser que son los sospechosos de haber entrado en mi casa», explica la periodista.

«Todos los investigadores nos dijeron desde el primer momento que era alguien con información privilegiada por cómo se hizo el robo, los que entraron sabían a dónde iban. Se han llevado lo de toda una vida, lo sentimental, las cosas de tu madre, las cosas que te vas comprando con los años, joyas… ha sido una experiencia traumática y nos va a costar sobreponernos», sentencia Inmaculada Casal.