Nuria Roca dice se acabó a Antonio Naranjo por lo ocurrido en ‘La Roca’: «No me voy a callar»

Este domingo, ‘La Roca’ ha centrado su tertulia política en analizar la situación de España ante la retirada de Pedro Sánchez a la espera de conocer si seguirá al frente del Gobierno o no. Lo ha hecho con sus colaboradores habituales como Juan del Val, Gonzalo Miró o Antonio Naranjo, entre otros así como con Mamen Mendizábal.

Y desde el principio, Antonio Naranjo ya desesperaba a sus compañeros por sus argumentos y por hacerse eco de los bulos en torno a Begoña Gómez, la mujer del Presidente del Gobierno. Algo que ha derivado en que el resto de colaboradores se echaran encima de él llevando incluso a Nuria Roca a tener que frenarle en varias ocasiones.

«Yo el único bulo con autoridad institucional que recuerdo es el que la Vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero secundado por Pedro Sánchez lanzó contra la mujer de Núñez Feijóo de manera reiterada y falsa», sostenía Antonio Naranjo. «Pero Antonio el único no es», le replicaba Tania Sánchez. «Déjame que no he podido hablar hasta ahora», pedía él.

«El problema es que si todo se convierte en bulo la capacidad de control y de rendición de cuentas a cualquier cargo público es inviable. Y me parece que todos los que estamos contra los bulos y a favor de la información deberíamos negarnos a aceptar que el discurso del Presidente del Gobierno sea transformar toda crítica o información veraz y legítima en una campaña de intoxicación del fascismo ediático y judicial», recalcaba Antonio Naranjo.

Antonio Naranjo se enzarza con Tania Sánchez y Nuria Roca tiene que intervenir

Todo antes de hacerse eco de los bulos contra la mujer del Presidente. «Voy a decir rápido informaciones firmadas por periodistas solventes que nadie ha desmentido porque nadie puede desmentir. Una la creación ad hoc de una cátedra extraordinaria a la mujer del Presidente que estuvo sin ningún tipo de control durante dos años que se dedicaba a la captación de fondos públicos. Dos, las adjudicaciones que pueden ser muy legítimas», destacaba. «¿Pero si son legítimas Antonio por qué las pones encima de la mesa para que haya sospechas sobre ella?», le criticaba Tania Sánchez.

«Es que es una técnica de soltar bulos y sospechas cuando no lo son», recalcaba la que fuera diputada de Podemos. «Las adjudicaciones de distintas maneras asociadas a la cátedra de Begoña Gómez de concursos públicos de adjudicaciones», insistía Antonio Naranjo. «Y la adjudicación directa a plataformas en las que está Begoña Gómez de adjudicaciones del Gobierno y ministerios que están bajo la tutela de su marido. Lo que pedimos son explicaciones y más de alguien que hizo una moción de censura a Rajoy y pide explicaciones al rey, a Ayuso por lo de su hermano», recalcaba el colaborador provocando que todos se echaran encima de él.

Era entonces cuando Nuria Roca le pedía a Antonio que se callara. «¿Podemos hablar a los que nos sangran los oídos?», preguntaba Gonzalo. «Es que tiras encima de la mesa una sospecha bajo la expresión de distintas maneras, eso es un bulo», le replicaba por su parte Fernando Garea.

Poco después, Antonio Naranjo volvía a caldear el debate al insistir en hacerse eco de algunos bulos. «Es que a la esposa del Presidente del Gobierno la han imputado por tráfico de influencias y corrupción», soltaba sin pudor. «Antonio no es verdad. Es mentira lo que acabas de decir, no han imputado a nadie y menos por lo que has dicho», le corregía Tania Sánchez. «Se han abierto unas diligencias y no se sabe que recorrido van a tener, la imputación es otra cosa Antonio», explicaba entonces Nuria Roca.

«Bueno hay sospechas razonables», insistía Antonio Naranjo. «No, no hay sospechas», le cuestionaban tanto Tania Sánchez como Fernando Garea. «Claro que existe y reivindico mi derecho a terminar. Y lo voy a repetir todas las veces que quiera, existe una sospecha razonable de que la mujer del Presidente del Gobierno se ha dedicado a la intermediación con el propio Gobierno para que asociados consigan recursos», repetía el colaborador. «Sal del bulo», le pedían sus compañeros.

Nuria Roca dice ‘se acabó’ a Antonio Naranjo

Pero Antonio Naranjo insistía con sus opiniones. «No me voy a callar por mucho que me interrumpan«, le soltaba el colaborador a Tania Sánchez. «Bueno, eso te lo tendré que decir yo Naranjo», le espetaba Nuria Roca cabreada con que dijera eso. «Respetaos entre vosotros», les pedía la presentadora. «Quiero terminar», pedía Naranjo.

Después era Tania Sánchez la que le contestaba a su compañero y Antonio Naranjo insistía en repetir una y otra vez acusaciones contra Begoña Gómez sin tener pruebas. «Naranjo sabes lo que voy a hacer, me voy a Bruselas, se acabó», le soltaba Nuria Roca a su colaborador. «Es que no vale», se quejaba él. «Lo que no vale es contar mentiras», le replicaba Gonzalo Miró. «Vale lo que yo os diga», sentenciaba Nuria.