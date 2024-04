Nacho Abad dice punto final a Antonio Naranjo por lo sucedido en ‘En boca de todos’

Nacho Abad ha invitado a participar en ‘En boca de todos’ a Bárbara Gómez, la mujer que se ha hecho viral al salir a la luz un vídeo en el que le para los pies a Zaplana a la puerta de los juzgados para que el expolítico no se colase. A la joven solo le ha hecho falta pronunciar tres palabras para convertirse en una auténtica estrella de las redes «Haz la cola».

Se las dijo a Eduardo Zaplana en la puerta de los juzgados pero se quedó con ganas de más. Y es que, tras avergonzar al exministro y expolítico popular ha entrado en directo en ‘En boca de todos’ este jueves para explicar como está llevando la repercusión que ha alcanzado. Bárbara Gómez ha explicado que le sus amigos le han llegado a advertir de que le pueden «matar» por haberse metido con el político y ha reconocido, a su vez, que no sabía quién era.

Además, la invitada le ha reconocido a Nacho Abad que no solo le insistió en que se colocara correctamente en la cola, sino que además le llamó «descarado de mierda» y «caradura». En ese momento, Antonio Naranjo, colaborador habitual del magacín de Cuatro, le ha leído la cartilla. «A mi Bárbara me parece como a todo el mundo muy simpática y entiendo perfectamente que aproveches sus cinco minutos de gloria», ha empezado diciendo al presentador por incluirla en la escaleta.

«La gloria me la están dando ustedes», le ha replicado ella. «Pero siento decirlo que estás siendo tú bastante más maleducada que Zaplana», ha sentenciado el tertuliano. «¿Por qué?», le ha preguntado ella. «Te lo explico, es mi opinión nada más y con todo el cariño», ha arrancado a argumentar Naranjo, pero Abad le ha interrumpido para rebatirle: «Bárbara está siendo muy educada».

«Ah no, no me importa que este hombre diga lo que quiera decir», ha esgrimido la entrevistada tras la defensa del presentador. «No pretendo hacerte pupa y aunque lo pretendiera posiblemente no lo conseguiría, pero este señor llega ahí y exhibe los pasos que le hace dar la Guardia Civil y se encuentra con una persona, que eres tú, que de entrada perfectamente entiendo que diga ‘no te cueles’, pero una vez, pero cuando estás viendo que es la Guardia Civil la que le está diciendo que pase y el otro señor está calladito con cara de ‘lo que me faltaba’ y tu llevas 24 horas montando un numerito diciendo que si te van a matar, pues muy bien, tu gloria te la has ganado, pero no me hagas a mi comulgar con ruedas de molino porque el numerito que estás montando no tiene ningún sentido», ha clamado Antonio Naranjo.

«Yo no monto ningún numerito. Lo que tendría que haber hecho el Guardia Civil antes de su llegada es abrir paso y anunciar que viene el expresidente de Valencia, no coger y dejar pasar ese hombre cuando ya está montado el numerito que tú dices. Yo tengo mis cinco minutos de gloria, pero ahí esta el Guardia Civil que también tiene lo suyo», le ha confrontado Bárbara.

«Que vale, que sí, que muy bien, ahora vas a enseñar tú a un guardia civil cómo funciona un juzgado», ha vuelto a la carga el colaborador, pero Nacho Abad no le ha permitido que se encarara más a la invitada que había tenido la generosidad de conectar con el programa y dedicarles unos minutos de su tiempo. «Antonio, Antonio, Antonio, ya, Antonio, vale ya», le ha censurado.

«Es que a Antonio le gusto, pero como estoy lejos me tiene manía», ha ironizado ella con sarcasmo. «No tiene mucho mérito, me gustan todas», ha respondido él con una frase un tanto cuestionable que Nacho Abad ha querido contrarrestar con sus últimas palabras antes de despedirla para que el fin de la conexión fuera un buen sabor de boca: «Tienes una sonrisa bonita. Si yo me encuentro contigo en una cola, yo te dejo pasar, te lo prometo».