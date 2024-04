Nacho Abad es incapaz de contenerse con Rodolfo Sancho y dice lo que muchos piensan

Nacho Abad no se ha mordido la lengua contra el desplante de Rodolfo Sancho a la prensa. El presentador se ha mantenido en permanente conexión en su programa ‘En boca de todos’ de Mediaset con los exteriores de la Corte de Koh Samui en Tailandia donde este martes ha arrancado el juicio de Daniel Sancho, acusado del asesinato y descuartizamiento de Edwin Arrieta el pasado mes de agosto.

Ocho meses después, se inicia así un juicio muy complejo que durará un mes y que está levantando una expectación mediática descomunal como ya ocurrió durante el verano cuando ocurrieron los hechos. El programa de Cuatro, al igual que la mayoría de magacines televisivos, ha enviado a un equipo hasta el país asiático para informar de primera mano.

No obstante, no está siendo nada fácil cumplir esa misión informativa, pues el juez que lleva el caso de Daniel Sancho ha prohibido expresamente la acreditación de los periodistas y ha ordenado que las sesiones se celebren a puerta cerrada y con la consigna a todas las partes -abogados y fiscal- de que no filtren detalles de lo que suceda en el interior de la sala. Hay un cerrojazo informativo.

Aun así, los medios, entre ellos el espacio de Nacho Abad, se han apostado en los accesos a la Corte para, al menos, poder preguntar a los letrados y a Rodolfo Sancho en sus entradas y salidas a las instalaciones, ya que el actor va a estar acompañando en este proceso a su hijo y va a estar presente en las diferentes vistas.

Sin embargo, el intérprete ha vuelto a protagonizar un momento de gran tensión cuando ha sido abordado por una nube de periodistas para saber cómo había ido esta primera jornada. «¿Vais a estar así un mes en serio? Venga, por favor», ha exclamado. «Es que no me dejáis ver ni siquiera dónde está el coche. ¿Os podéis apartar por favor?», ha pedido de un modo bronco para disuadirles.

«No quiere hablar del caso porque es un momento complicado», ha explicado la periodista de ‘En boca de todos’ desplazada en Tailandia ante la imposibilidad de poder arrancarle unas declaraciones consistentes. Incluso ha tenido que enfrentarse al portazo que ha recibido de Rodolfo Sancho en su cara cuando se interesaba por su estado.

«Esta siendo complicadísimo para la prensa trabajar allí», ha subrayado en plató Nacho Abad, que, acto seguido, ha lanzado un dardo velado al actor por su inesperadísima entrevista para la plataforma HBO Max mientras ahora se niega a hablar con la prensa que cubre el juicio de su hijo. «Claro, Rodolfo no quiere hablar, aunque creo que ha dado una entrevista para alguna plataforma, pero ahora ha decidido que no quería hablar«, ha comentado con evidente sarcasmo el presentador, que venía a plantear por qué ahí sí y en la calle no.

«Bueno, todo hay que respetarlo, cuando unas veces se habla y otras veces no se habla», ha matizado a continuación para acabar informado a su audiencia de la primera mentira de Daniel Sancho que ha quedado al descubierto en esta primera sesión del juicio por el crimen de Edwin Arrieta.

«Durante la sesión de esta mañana se ha demostrado alguna mentira de Daniel Sancho. La mujer que le alquiló la moto ha declarado que, cuando determinan que es Daniel el que puede estar detrás de la muerte de Edwin Arrieta, la policía se acerca a su negocio y le pide que llame a Daniel para que le diga dónde está e ir a detenerle. La mujer llama, le dice Daniel Sancho dónde está supuestamente y, cuando va la policía, allí no está. Y en un momento dado dice que le han robado la moto, cosa que era absolutamente falsa», ha explicado el comunicador.