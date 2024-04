Nacho Abad tiene un indigesto encontronazo con Daniela Requena y acaba en estos términos

Nacho Abad y Daniel Requena, periodista y activista trans, han mantenido un fuerte choque de trenes en ‘En boca de todos‘ en Cuatro. Y todo por la noticia relativa a que El Defensor del Pueblo ha recurrido la Ley Trans de Ayuso en Madrid «por vulnerar los derechos de los menores». El organismo considera que son «desproporcionales» los requisitos para acceder al tratamiento hormonal con el que hacer la transición.

Para abordar el asunto, el programa matinal de Mediaset ha contado con Daniela. «¿Qué te parece a ti que tome esta iniciativa en contra de la ley de la Comunidad de Madrid pero le parezca bien la ley nacional?», ha planteado el presentador del programa, que con esa cuestión ya estaba dejando caer un claro partidismo. «Me parece muy bien que se recurra ante el Tribunal Constitucional la reforma de Ayuso porque es inconstitucional y porque se plantea la patologización de los menores trans», ha respondido ella muy tajante.

«Perdona, ¿por qué patologiza al menor?», ha rebatido Nacho Abad. «La reforma que pretende Ayuso patologiza a las personas…», ha intentado contestar Daniela Requena sin éxito ante el tono tenso del conductor. «Ya, ya, pero te pregunto por qué», ha repreguntado el también criminólogo. «Porque nos obliga a que estemos autorizadas a que se nos identifique como ellos quieran. Nadie nos tiene que autorizar sobre cómo nos sentimos», ha sentenciado la periodista.

«¿Quieres decir que que a un menor lo vea un especialista en salud mental es patologizarlo?», ha cuestionado Abad, que se mostraba a favor de que haya un acompañamiento psicológico como así reclama la ley trans de Ayuso. «Mira Nacho, si un mayor o menos de edad necesita un acompañamiento psicológico por supuesto. El problema es cuando se exige o se obliga que tengan un informe. Hay casos que no lo necesitan», ha replicado Daniela Requena.

«Daniela, con quince años, ¿tú crees que un menor está capacitado para tomar una decisión así sin un poco de supervisión, recomendación…?», ha seguido acorralando a la joven. «Con todos mi respetos. Tú, con quince años, te identificabas como hombre y no tuviste ninguna duda, pues igual las personas trans se pueden identificar así y no tener ninguna duda», se ha plantado ella.

«Ha habido mucha gente que se ha arrepentido y, si la hubiesen acompañado psicológicamente, hubiera tenido unos pilares más fuertes para tomar una decisión a favor o en contra», ha resaltado Nacho Abad, pero Daniela le ha desmentido que haya «mucha gente» como él ha indicado: «Se habla del destransicionar como si el porcentaje fuera alto cuando realmente el porcentaje de personas que se arrepienten es irrisorio, es mínimo».

«No son irrisorios y tiene sentido y es bastante razonable pedirle que pase por la atención psicológica», ha apostillado Sonia Ferrer. «El problema que yo encuentro es que se está banalizando mucho la identidad de las personas trans como si fuera comprar un paquete de pipas y no es así», ha lamentado Daniela Requena, que, acto seguido, ha denunciado no poder hablar en el programa de Nacho Abad.

«¿Me dejáis hablar? Que ya bastante complicado es estar por skype porque no se escucha prácticamente nada. Entonces, las personas trans no nos levantamos por la mañana y decimos ‘voy a cambiar de sexo’, no. Tenemos un proceso y en algunos casos puede tener un acompañamiento, pero lo que decimos desde el colectivo es que no se nos exija», ha vuelto a insistir. «¿Crees que hay que diferenciar entre mayores y menores de edad?», le ha preguntado por última vez Abad. «Hay una madurez diferente, pero de la misma forma yo como persona trans con 14 años yo tenía muy claro lo que quería ser», ha zanjado ella con una tensión palpable.