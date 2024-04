Antonio Rossi y Alexia Rivas se unen y claman contra lo que ‘Supervivientes’ no ha emitido

En ‘Vamos a ver’ han abordado por qué Arantxa del Sol llamó «traidor» y «miserable» a Ángel Cristo, siendo un giro radical en su relación en ‘Supervivientes’. Muchos colaboradores como Isabel Rábago y Antonio Rossi pusieron en cuestión a la organización del reality e insinuaron que podría ser un vídeo manipulado, pero en la gala de ayer jueves vimos que no estaba descontextualizado.

Efectivamente, Arantxa se refirió de esa forma al hijo de Bárbara Rey, pero había una explicación de peso detrás. Y es que, tal y como se descubrió en la gala, Kike Calleja malmetió durante los días que coincidieron en playa Limbo y le dijo que Ángel le había criticado por detrás y «que era una petarda que no hacía nada». Por ello, la mujer de Finito de Córdoba ha cambiado su opinión sobre Ángel.

Pues bien, que Kike haya metido cizaña de esa manera ha sido objeto de críticas de sus compañeros de ‘Vamos a ver‘. «En el momento en el que le dices a una compañera, que no tiene vídeos y la información, que detrás de cámaras le está criticando, dejas a Ángel sin defensa porque lo que no está grabado los espectadores no podemos juzgarlo. Entonces, o te crees la palabra de Kike o la de Ángel», ha comentado Alexia Rivas.

«Kike debe saber que eso es meter cizaña y descolocar a la otra persona. De todas formas, si esto es verdad, es algo que el espectador no sabe porque no lo hemos visto, por lo tanto me quedo en que Ángel y Arantxa se llevan bien y no me creo lo que diga Kike», ha apuntado por su parte Antonio Rossi.

«Kike debería aportar mucha más información cuando le tengamos aquí porque hay una historia que se nos está escapando», ha apostillado Isabel Rábago, que fue la tertuliana que más dudó de la veracidad del vídeo que ‘Supervivientes’ avanzó el martes sobre esa rajada de Arantxa del Sol contra Ángel Cristo.

Por último, para zanjar este asunto, Alexia Rivas ha vuelto a tomar la palabra para compartir con la audiencia lo que le ha transmitido la familia de Arantxa a modo de denuncia: «Ayer estuve hablando con la hermana y está muy disgustada porque está recibiendo muchísimos ataques en redes sociales por haber creído a Kike y criticado a Ángel».

«Entonces, están saturados y consideran lo mismo, que Kike no debería haberle dicho algo que no se ha emitido y que no se sabe si es verdad», ha añadido la colaboradora, que se ha sumado a sus compañeros, Isabel y Antonio, y ha planteado por qué ‘Supervivientes’ no ha ofrecido esas imágenes de Ángel criticando supuestamente a Arantxa o por qué el equipo del concurso no lo grabó.