Lo que hizo Ángel Cristo al finalizar la gala de ‘Supervivientes’ obliga a actuar de inmediato

Ángel Cristo fue uno de los concursantes en la picota durante la sexta gala de ‘Supervivientes 2024‘ por sus enfrentamientos con la mayoría de miembros de su grupo. Tiene a los compañeros totalmente crispados y parece que, a estas alturas del concurso, es cuando empieza la guerra.

Uno de los mayores encontronazos se produjo con Marieta, que sacó su carácter por fin después de casi quince días pasando realmente desapercibida. Cuando se encontraba haciéndose el entrecejo, el hijo de Bárbara Rey le reprochó que no está haciendo nada por la supervivencia desde que puso un pie en la isla y que solo se dedica a cuidar su aspecto físico.

Ángel Cristo llegó a decirle que se había equivocado de programa y que Supervivientes no era «La isla de las putaciones» y ella le dio la réplica con un palo demoledor: «Yo habré follado en la tele pero no he despotricado contra mi madre que me ha parido». Fue un golpe bajo en toda regla.

La fuerte disputa continuó en Palapa y ahí fue donde Marieta reveló que el concursante le había menospreciado desde casi el primer dia llamándola inculta y que no sabía leer. Algo que Ángel no negó y que se constató más tarde durante las nominaciones. Los dos fueron juntos a repartir su puntos y se produjo un momento de gran tensión.

Marieta le nominó a él en su cara y Ángel Cristo le replicó con sorna que se alegraba de que hubiera puesto la tilde a ‘Ángel’ y que no se lo esperaba. Una forma de volver a infravalorar su alfabetización. Jorge Javier Vázquez, que se quedó sin palabras con esa salida de tono como él mismo reconoció, tuvo que intervenir.

«Ha puesto acento en la A, eso me ha sorprendido, o sea que retiro lo de inculta», espetó Ángel Cristo. «Ay, Ángel, tienes la inteligencia suficiente como para no caer en esos menosprecios», le reprendió Jorge Javier, pero una vez más el robinsón se excusó en que no era más que una broma mientras se apreciaba a una Marieta al borde de la lágrima.

Sin embargo, esa reprimenda del presentador de ‘Supervivientes‘ a Ángel no será la única consecuencia de su salida de tiesto, pues en los minutos finales de la gala se vio a una Marieta notablemente cabreada con ese nuevo ataque que había recibido en directo y esto, sin duda, no hace más que enrarecer y crispar aún más la situación entre ellos. La guerra está servida.