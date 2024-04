Marieta asesta el mayor palo a Ángel Cristo dándole donde más duele en ‘Supervivientes’

Ángel Cristo no se cansa a la hora de sumar enemigos en ‘Supervivientes 2024‘. El concursante no ha recibido con los brazos abiertos a Marieta con quien ya ha vivido su primer encontronazo. En esta ocasión, el concursante no ha tardado en afeare su conducta a la recién llegada a la que le ha proferido numerosos golpes bajos en alusión al paso de ésta por ‘La isla de las tentaciones’. Un sinfín de conflictos que han acabado dinamitado su relación.

Todo ha comenzado cuando Marieta junto a otras concursantes se mostraban preocupadas por su entrecejo. «Yo creo que deberíais hacer más supervivencia y menos belleza eh. Esas cosas son lo menos importante y la verdad es que últimamente solo te veo preocupada por la belleza y no por la superviviencia», le ha arreado. «¿Qué pasa? ¿Te aburres y te ha dado por mí ahora?», le ha reprendido ella.

Poco ha tardado Ángel en sacarle a Marieta su paso por ‘La isla de las tentaciones’: «No, pero esto se llama ‘Supervivientes’ y lo otro ‘La isla de las tentaciones’. A esa isla se va a engañar a las parejas». Por su parte, Marieta ha aprovechado para sacar a relucir la doble cara de Ángel: «Me hace gracia porque luego me coge y me dice «eres una tía súper válida» y todo el discurso de padre que me hecha… ¿Te estoy molestando yo a ti? Pues no me molestes tú a mí».

En la misma línea, la joven no ha dudado en darle un recado: «Estamos sacándonos el entrecejo todos. Si quieres ir a pescar vete al puto coral ese de mierda y pesca, pero no vengas aquí a molestarme porque te sales de tus santos huevos». «Ultimamente no veo que Marieta esté haciendo nada, ya está», ha vuelto a incidir Ángel. Por su parte, Marieta insistía: «Yo hago lo que me sale del coño igual que lo que haces tú en tu casa».

«Llevo varios días que la veo sin hacer nada», ha repetido el joven ante el nuevo estallido de su compañera: «Que me la suda, que me nomines y punto pelota». «Cada uno tiene el derecho de hacer lo que le sale de las pelotas aquí», ha soltado Gorka en defensa de su compañera. Ni tan siquiera eso ha calmado a Ángel que se excusaba diciendo: «Por eso yo digo lo que quiera». «Esto es un ataque gratuito porque te aburres y me da igual», ha insistido Marieta frente a lo que Ángel ha arremetido: «Solo te estoy diciendo que no te confundas de programa».

El demoledor golpe de Marieta a Ángel Cristo

Ángel: solo te estoy diciendo que no te confundas de programa



Marieta: yo habré f0llado me la tele pero no he despotricado de mi madre que es la que me ha parido y gracias a ella estoy viviendo



Brava Marieta 👏🏻👏🏻👏🏻#SVGala6 pic.twitter.com/VmjzEtWoyI — MOMC (@marioorlandomc) April 11, 2024

Poco después y a solas, Marieta ha disparado su gran golpe contra Ángel: «Yo habré follado en la tele, pero no he despotricado de mi madre que me ha dado la vida y gracias a ella estoy viviendo». Todo un dardazo que a posteriori se ha comentado en La Palapa. Allí, Ángel Cristo ha asegurado: «Siguen hablando sin conocer mi vida y sin conocer nada. Yo no me comparo con ellos y ellos no deberían compararse conmigo». Por su parte, Marieta ha comentado: «Punto número uno: he ido a ‘La isla de las tentaciones’ y estoy orgullosa de ello. He hecho lo que me ha dado la gana porque para eso soy una mujer libre que puede hacer lo que le dé la gana».

Lejos de quedarse callada, Marieta ha proseguido con sus ataques hacia Ángel: «Segundo: Llevaba aquí dos días y Ángel por la cara me dijo «inculta, que no sabe leer» y luego me pidió perdón y me dijo que no lo sentía. Hoy me ha dicho que esto no era la isla de la putería. Resulta que no he ido a ninguna isla de la putería. Dedícate a tu supervivencia y yo a la mía. El día que mis compañeros me cojan todos y me digan que no hago nada me preocuparé… ¿Sabes lo mejor? Que luego viene y me dice ¿estás enfadada? Pues sí. Sabes qué? Que te lo permito una, pero dos no. Así que Ángel, se acabó». «Entonces si soy una palmera, no se puede nominar a una palmera», ha interrumpido el concursante para sorpresa de Marieta.