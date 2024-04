Miri y Ángel Cristo, sin control, se enganchan de la peor manera en ‘Supervivientes’

La actual edición de ‘Supervivientes‘ encadena numerosas broncas entre los concursantes aunque ninguna vivida como la que ha enfrentado a Ángel Cristo con Miri Pérez. La supervivencia ha llevado a los dos concursantes al límite. De hecho, la tensión entre ellos es máxima. El primer encontronazo se ha vivido tras un apunte que Miri ha hecho después de que Ángel colocase un tronco en el fuego. Al escuchar el comentario, Ángel se ha referido a la joven como «pesada».

«Metes las narices siempre», le ha reprendido de muy malas formas. De igual manera, Ángel le ha afeado cualquier aportación: «Mira el «yo creo que» es el novio del tonteque». Lejos de quedarse callado, éste se ha desahogado aseverando: «¡Qué tía! La sabelotodo, qué coñazo. La explicación de Barrio Sésamo. ¡Que dejes de meter las narices en todo, qué opinas de todo! Tu novio tiene que haber estado. No me extraña que estés sola».

Al escucharlo, Miri le ha advertido con dureza: «¿Que mi novio qué? Vuelve a tirar de alguien de mi familia o de alguien que he querido porque la tenemos». «No hay quien te aguante opinando de todo y de todos. Es insoportable», ha repetido ante lo que Miri ha estallado: «Haz lo que quieras, me la bufa, me la suda lo que hagas». «A ver si es verdad y te callas ya», ha apuntillado el concursante.

Esto ha provocado el nuevo estallido de Miri: «Hasta el coño me tienes. Paso de tí. Eres insoportable y un maleducado y como vuelvas a nombrar a alguien de mi familia o a alguien que he querido las vamos a tener hasta el final de este programa. Te lo juro. No tienes ningún derecho a decirme lo que me dices y faltas el respeto a todo el mundo y la gente se va a dar cuenta».

Por su parte, Ángel se la ha devuelto diciendo: «Que dejes de meter las narices en todo. Sé hacer las cosas solito. No me tienes que decir cómo hacer todo que solo me estás diciendo como hacer todo». «Te lo estás inventando. Eres tú que te lo tomas todo muy a pecho», ha concluido la joven visiblemente hastiada.

El encontronazo que sentencia la relación entre Ángel y Miri

La discusión no se ha quedado ahí puesto que los dos continuaron diciéndose de todo hasta que las acusaciones vertidas por Miri terminaron por hacer explotar a Ángel. En esta ocasión, el joven se desahogaba junto a un compañero cuando un Miri, al enterarse, le ha reprendido por no decirle las cosas a la cara. Tal ha sido el nivel de tensión que Miri ha acabado sacando a Bárbara Rey como golpe bajo: «Todo el mundo en tu vida va en contra tuya. Tu madre». Ángel no se ha quedado callado: «No sabes nada de mi madre. Eres insoportable, pesada, no te callas y te metes en todo. Estamos hablando de cosas que no van contigo y te metes, cosas que no estamos hablando de ti porque te piensas que hablamos de ti narcisista egocéntrica».

«Egocéntrico eres tú. Todo el día… Estoy harta de tu historia. Estoy aburrida de tus historias, no puedo más con tus historias» le ha espetado ella. «¿Sabes lo único que me puedes enseñar a mí? Recetas sanas. Lo demás a mí no me hables. He aprendido de ti a decirte las cosas a la cara. Pesada. Estas sola porque nadie te soporta. Después de cuatro semanas yo no te aguanto», ha aseverado Ángel. «Eres un falso», le ha reprendido ella dejando entrever la doble cara de su compañero. «Eres una mujer luchadora, eso no lo quito y una pesada que se mete en todo», se ha defendido él. Mientras, ella ha concluido con un sonoro insulto hacia su compañero y ahora enemigo: «Al menos yo escucho cuando mis compañeros me dicen las cosas, no como tú gilipollas».