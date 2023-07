Alba Carrillo se atreve a llamar a Bertín Osborne de tal forma y amenaza: «Sé mucho de ti»

Alba Carrillo ha vuelto a sacar a pasear su sinceridad en su programa de Twitch ‘El salón de té‘. En esta ocasión, ha charlado sobre Bertín Osborne tras su polémica paternidad y sus desafortunadas declaraciones sobre la misma. La que fuera colaboradora de ‘Ya es mediodía’ ha cargado contra el presentador, haciendo públicas sus mayores polémicas.

«Yo ya advertí como era Bertín», ha empezado diciendo Alba Carrillo, que no se muestra sorprendida de la actitud que ha adoptado el cantante tras desvelarse que va a ser padre de otro hijo a los 69 años: «No me has sorprendido nada, esto era lo que yo esperaba de ti. Sé mucho de ti, pero siempre me lo he callado porque en la antigua cadena gloriosa, actual cadena triste le tienen un amor que no veas».

Alba Carrillo se ha despachado contra el presentador de ‘Mi casa es la tuya’, al que define como «un hombre arcaico, que huele a troglodita y que es lo más rancio que se puede ver«. «Yo me acuerdo cuando yo me separé, que estaba en ‘Supervivientes’, que hizo un programa con el que fue mi marido y quedaron los dos a cuál más troglodita y solo faltó sacársela para ver quién la tenía más grande. Patético en todo punto, les faltó llamar a unas pajaritas y sacarse un puro. ¡Tremendo, nefasto, tremebundo!», ha seguido despotricando.

«Se separó de su anterior mujer, porque no hay quien lo aguante»

«Es de lo más oscuro de la sociedad», ha proseguido defendiendo Alba Carrillo visiblemente enfadada mientras ha recordado una entrevista de Osborne a su exmarido: «Se sirvió a placer diciendo unas barbaridades de mí: ‘Tu mujer se ha llevado de aquí hasta los microondas, ¿no?’. Y el otro le dijo ‘no’. Ahí Feli estuvo bien porque le debió decir ‘no, están encastrados y siguen ahí’. Pero, diciendo unas gilipolleces…».

https://twitter.com/lebiram34980787/status/1681427682066857998?s=20

Asimismo, Alba Carrillo ha recordado cómo sus propias hijas se pusieron en contra del artista: «Se separó de su anterior mujer, porque no hay quien lo aguante. Sus hijas se han quejado de que ha sido un padre nefasto, que les dio la vida mártir en la infancia y es machista hasta más no poder».

De hecho, Alba Carrillo ha querido dejar algunas cosas claras al presentador: «Las mujeres no queremos atraparos, las mujeres no vamos a por vosotros». Así, le ha animado a retirarse: «¡Vete a tu casa, jubílate que ya tienes tus años! Tienes unos pensamientos que vete a tu casa. Con la edad que tienes, si no quieres, no te quedas embarazado ni tú ni ella. Ya tenemos edad controlar ese tipo de cosas. Que lo importante no es un embarazo son las ETS».