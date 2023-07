Mercedes Milá pone la guinda final con lo que se atreve a verbalizar de Bertín Osborne

Este viernes 14 de julio el ‘Deluxe’ dijo adiós para siempre en un último programa que contó con la presencia de Mercedes Milá como invitada estrella de la noche. Si algo caracteriza a la periodista es el hecho de no tener pelos en la lengua a la hora de decir lo que piensa, y lo ha vuelto a hacer.

No solo ha pedido claramente el voto para la izquierda en las próximas elecciones del 23 de Julio, sino que, además, se ha mojado sobre el que ha sido, sin duda alguna, el tema de la semana, la futura paternidad de Bertín Osborne a sus 69 años. Si el anuncio de que el cantante sería padre de su sexto hijo próximamente ya fue una sorpresa mayúscula, más lo fueron sus primeras declaraciones al respecto, en las que aseguró que no era un niño deseado, y que fue fruto de un «accidente». Incluso llegó a reconocer que no estaba enamorado de Gabriela, la madre de su futuro hijo.

Mercedes Milá sentencia a Bertín Osborne en el ‘Deluxe’

Unas palabras que provocaron la indignación de Mercedes Milá, quien no dudó en cargar contra él a través de su perfil de Instagram. Este viernes, durante su visita al ‘Deluxe’, María Patiño le ha querido preguntar al respecto. Y ella, nuevamente, volvió a decir alto y claro lo que piensa.

«No sé vosotras lo que pensaréis, ni el público lo que pensará. Yo creo que Bertín ha tocado una parte de la sensibilidad de todas las mujeres. Ni de derechas, ni de izquierdas, ni mayores, ni jóvenes. De todas las mujeres. Lo tenemos a flor de piel, por eso a mi me salió ese borbotón, que me pueden criticar, lo admito todo. Si salimos por televisión es para que digan lo que nos dé la gana», ha empezado diciendo la que fuera presentadora de ‘Gran Hermano’.

Y es que, gente cercana a Bertín Osborne ha justificado sus palabras alegando que «es muy duro de primeras», algo que a Mercedes Milá «le da igual»: «Yo creo que lo que he hecho está bien hecho. Me he defendido de esa agresión, aunque yo no soy su novia. No me ha parecido que hablara así de un embarazo que él ha provocado… Que no se queje luego de que esa mujer se ha quedado embarazada y es un hijo no deseado».

Pero si hay algo que le ha sentado especialmente mal a la periodista es que el cantante dijera públicamente que iba a encargarse de todo. «Hombre, por favor, ¿pero esto qué es? Que se va a ocupar de todo… ¡Qué descanso! Mira tú por donde», ha sentenciado, indignada.

La presentadora tacha de «repugnante» la reacción de Bertín al embarazo

Nada más publicarse estas declaraciones de Bertín, Mercedes Milá hizo uso de sus redes sociales para cargar durísimamente contra él: «Esta reacción al embarazo de la chica con la que estabas, estás o lo que sea, da igual lo que sea… Te has acostado con ella o la has metido en caliente. Tu reacción es tan repugnante…».

A su llegada a Madrid este viernes para acudir al último ‘Deluxe’, la periodista ha atendido amablemente a los reporteros que la esperaban en el aeropuerto de Barajas. Y, nuevamente, ha vuelto a arremeter contra el presentador de ‘Mi casa es la tuya’, además de reafirmarse en sus palabras: «Lo creo tal cual lo dije». «Y Bertín, pues… ¿Qué te digo, Bertín? Pues que tu cabeza te traicionó, te traicionó tu ideología por así decirlo. Tu machismo te traicionó», aseguró ante las cámaras de Europa Press.

«Por mucho que hayas estado con mil mujeres, no has aprendido tío… No has aprendido que hay cosas que no podéis decir los hombres», añadió Mercedes Milá, antes de dejar claro que «le tengo cariño y creo que él, si lo piensa bien, se dará cuenta de que eso no se puede decir de ninguna manera. Utilizar esas palabras siendo una persona pública… No puedes decir de ninguna manera que es un hijo no deseado. Hay que pensar en el futuro de esa critatura».