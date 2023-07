Mercedes Milá se moja en política y hace un serio llamamiento para las elecciones en el ‘Deluxe’

Mercedes Milá ha sido la madrina de excepción del último ‘Deluxe‘. Telecinco ha cerrado este viernes 14 de julio el último resquicio del universo ‘Sálvame’ tras casi 14 años en su programación. La veterana presentadora ha sido la protagonista absoluta de este broche final donde no se ha mordido la lengua con nada.

La periodista ha dedicado sus largas dos horas de entrevista a criticar a las altas esferas de Mediaset por la cancelación de ‘Sálvame’ y el ‘Deluxe’, también se ha sincerado sobre su depresión y la salud mental y ha querido enaltecer la figura de Jorge Javier Vázquez, a quién ha mandado un claro recado por su sonada ausencia: «Te echo de menos, eres un cabrón por no estar aquí».

Mercedes Milá tampoco ha desaprovechado la ocasión para disparar contra la cúpula de Mediaset por acabar con ‘Sálvame‘. «Que alguien en las alturas dijo: ‘se acabó’. Es una cosa que me parece horrible», ha clamado en directo. «Creo que esto es un tema ideológico», ha sentenciado, señalando el motivo detrás la fulminación del formato de la Fábrica de la tele. «Si no os han sabido entender aquí alguno, no os preocupéis, os entenderán allí otros», ha rematado minutos después, lo que muchos entienden como un zascazo al presidente de la compañía, Borja Prado.

El aplaudido alegato ante las elecciones del 23-J de Mercedes Milá

Pero si ha habido un alegato de la comunicadora catalana que ha sido muy aplaudido por la audiencia del ‘Deluxe’ ha sido respecto a la política. Mercedes Milá se ha mojado ante las elecciones del próximo 23 de julio, y ha hecho un alto llamamiento sobre el deber de ejercer el derecho al voto, ante el miedo a un próximo gobierno de Feijóo en coalición con Vox. «Antes de irme quiero decir a la gente que lea, que se informe y que vote, por favor. Que haga lo que sea por votar, que nos estamos jugando la vida«, ha concluido antes de despedirse.

Sus palabras han sido muy ovacionadas en redes sociales. «Hacedle caso a Mercedes Milá y a votar. Que como bien dice ella, nos estamos jugando mucho»; «Ya habéis escuchado. Nos jugamos muchos derechos» o «Gracias, Mercedes», han sido algunos de los comentarios que se han podido leer en Twitter.

