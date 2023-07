Mercedes Milá señala en directo al verdadero culpable del cierre de ‘Sálvame’ y el ‘Deluxe’

Mercedes Milá ha sido la madrina del último ‘Deluxe‘ de la historia en Telecinco. Tras casi 750 programas en antena, el magacín nocturno de corazón más longevo se despide para siempre de los espectadores. Lo hace justo tres semanas después de la traumática cancelación de ‘Sálvame’.

Y ese adiós se ha producido bajo una escenografía inédita: un plató prácticamente desmontado para dar paso a los nuevos inquilinos que llegarán próximamente. Esta última emisión ha comenzado con un repaso de los momentos más icónicos e inolvidables del ‘Deluxe’ y, a continuación, con una entrevista a la que es, sin duda, una de las grandes de la comunicación en España.

Y fiel a su estilo, Mercedes Milá no se ha cortado un pelo a la hora de opinar sobre el final del universo ‘Sálvame’. Se ha mojado a fondo precisamente cuando ha hablado de por qué se alejó de la televisión y de un formato que le dio la gloria como ‘Gran Hermano’. «Me tenía que cuidar de mi salud. Yo decidí marcharme porque me encontraba mal y no podía seguir haciendo el programa. Por lo tanto, para mí no fue un desgarro como ahora para todos vosotros», ha empezado diciendo.

Mercedes Milá, sobre el fin del universo ‘Sálvame’: «Me parece horrible, es un tema ideológico»

«Que alguien en las alturas dijo: ‘se acabó’. Es una cosa que me parece horrible«, ha soltado a bocajarro en pleno directo y dirigiéndose a los altos mandos de Mediaset. «Creo que esto es un tema ideológico«, ha aseverado sin rodeos sobre el motivo responsable de la eliminación de dos buques insignia de la cadena como ‘Sálvame’ y ‘Viernes Deluxe’.

«No es ya que se acaba un programa y que te va a dar un consejo, de que está vacío. No, aquí hay que militar. Y yo, por eso estoy esta noche aquí. Porque yo milito con la libertad, con la opinión, con la creatividad, con el espectáculo, con el trabajo bien hecho«, ha defendido alto y claro sobre los valores que transmiten los programas de La Fábrica de la Tele.

Más tarde, cuando ha llegado el momento de finalizar la entrevista, Mercedes Milá no ha dudado en mandar un caluroso mensaje a todo el equipo, con dardo nuevamente a los jefes de Mediaset: «Os deseo a todos los que recibís un sueldo de La fábrica de la tele y a sus creadores que tengáis suerte, que saldréis adelante y que la vida está por delante. Que no os pongáis en plan nostálgicos. Si no os han sabido entender aquí alguno, no os preocupéis, os entenderán allí otros». Estas palabras se han entendido como un zasca a Borja Prado, presidente del grupo, y han levantado un aplauso unánime en plató.