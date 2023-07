Joaquín Prat entra al trapo y se moja en estos términos ante la polémica de Bertín Osborne

Joaquín Prat se había mantenido un tanto al margen respecto a la paternidad de Bertín Osborne de la que todo el mundo habla y que copa la inmensa mayoría de las tertulias televisivas. Es el caso de ‘El programa de Ana Rosa‘ que ha debatido sobre si hay o no una relación sentimental entre el cantante y Gabriela Guillén y si están jugando al despiste.

Lo cierto es que en sus declaraciones se atisba cierta ambigüedad. La periodista Beatriz Cortázar aseguró que estaban distanciados en este momento en el que ha salido a luz pública el embarazo. Sin embargo, la madre del futuro hijo de Bertín, se mostró cauta en su primera entrevista en ‘Así es la vida’ y, con sus palabras, dejó la puerta abierta a continuar con la relación.

¿Pero qué relación y en qué términos? Es la gran duda que cunde entre los colaboradores y que ha dado pie a un intenso debate en el club social del magacín matinal de Telecinco. La división ha sido evidente. Unos apuestan a que sí ha habido un romance al uso y otros han abogado por un vínculo especial simplemente, pero sin etiquetas.

Ante tanta confusión, Joaquín Prat ha entrado al fondo del asunto y ha señalado bien tajante su punto de vista. «Pero vamos a ver, ¿no es más fácil decir ahora mismo que no somos pareja?», se ha preguntado el presentador. «Porque parece claro que no lo son, pero pueden haberlo sido. Lo que ella narra es que se ven, conviven hasta cierto punto, conocen los entornos del otro, pero como viven lejos, no le ponen esa etiqueta», ha continuado exponiendo.

No obstante, para Prat está muy claro lo que Bertín y Gabriela son para él. «Ahora ya nadie la pone etiquetas a nada, pero para mí eso es una relación», ha sentenciado. Unas palabras con las que ha discrepado Cristina Tárrega y así lo ha hecho constar con un comentario un tanto controvertido: «Él es un señor muy gentil y tremendamente cariñoso, cercano y caballeroso, puede que ella lo haya malinterpretado». «Es que, además, ella ha podido tener todo eso que decís, pero puede no haber sido la única mujer que estuviera en su casa durante este año, que conozca a su familia y amigos», ha añadido Antonio Rossi.

«Puede ser que ella ahora hable desde la calma porque haya hablado con Bertín y le haya dado la calma que antes no tenía. Me llama la atención que explique que no tenían ninguna relación, pero que no sabe qué tipo de relación van a tener en el futuro. Me llama la atención que ahora ella, de alguna manera, le justifique. Como mujer, me llama la atención y creo que se debe a que han tenido una conversación», ha reflexionado Patricia Pardo.

«Ella no se quiere pillar los dedos, no quiere una polémica con Bertín, no quiere lío, no quiere enfrentamientos», ha replicado Tárrega. «Puede que mucha gente diga que es que ella quiere dinero o fama, e igual yo soy muy cándida, pero creo que ella está enamorada de Bertín y que deja la puerta abierta a iniciar una relación, por eso es tan cauta en sus declaraciones», ha valorado Pardo para concluir.