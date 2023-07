Joaquín Prat remueve conciencias tras lo ocurrido con su voto por correo: «Lo tengo que decir»

Joaquín Prat ya ha votado en las elecciones del próximo 23 de julio. Al igual que muchos otros miles de ciudadanos ha recurrido al voto por correo, que se puede solicitar hasta este jueves 13 de julio. A raíz de esto, el presentador de Mediaset ha explicado su experiencia tras las polémicas declaraciones de Alberto Núñez Feijóo poniendo en duda este sistema de votación.

Este miércoles, mientras entrevistaba en ‘El programa de Ana Rosa’ al director adjunto de Operaciones de Correos, Joaquín Prat ha explicado su «excelente experiencia con el voto por correo». «Lo solicité el segundo día del inicio del plazo, el día 7 de julio me llegó la notificación del cartero, fui a la oficina de Correos y voté», ha contado el periodista.

Joaquín Prat agradece a los funcionarios de Correos su impecable labor

«Es bastante fácil. Y lo tengo que decir porque tengo la sensación de que hay algunos que no acaban de fiarse del voto por correo, y mi experiencia no puede ser mejor», ha dejado claro el comunicador quien, además, se ha mostrado muy agradecido por la labor desempeñada por los funcionarios de Correos: «Quiero dar las gracias a los funcionarios porque en los últimos días he tenido que ir a muchas oficinas de Correos y veo cómo echan una mano y solucionan las consultas de los ciudadanos. Al final, es muy sencillo».

No obstante, Joaquín Prat ha querido denunciar la situación que viven muchos españoles que residen fuera de nuestro país y no tienen acceso al voto, en tiempo y forma, debido a la ineficiente gestión de las autoridades consulares.

Lo cierto es que el voto por correo se ha disparado potencialmente en estas elecciones. Y especialmente el último día, donde se ha disparado en casi 95.000 personas a 24 horas de que se cierre el plazo para solicitarlo. En total, son 2.456.823 personas las que lo han solicitado, y se espera que podría rozar los 3 millones de españoles.

Por lo tanto, si el candidato del PP pretendía con sus declaraciones desmovilizar a la población al cuestionar ese tipo de votación, no lo ha conseguido. Sino más bien, todo lo contrario. Numerosos influencers también están recordando a través de sus redes sociales la importancia de votar, y más en estas elecciones, donde nos jugamos tanto.