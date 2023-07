Mercedes Milá no tiene reparo al aludir así a ‘Sálvame’ por lo que vio de Feijóo y Sánchez

El cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo sigue dando mucho que hablar y no solo por las duras críticas a las que han tenido que hacer frente Vicente Vallés y Ana Pastor por su pasividad ante las mentiras del líder del Partido Popular. Ahora, Mercedes Milá también se ha pronunciado al respecto y ha comparado el debate con ‘Sálvame‘ a la vez que ha señalado un elemento clave que estaba detrás de Feijóo.

«Acabáramos, es una expresión que he usado toda mi vida para decir: si llego a saber esto, hubiera tenido la clave de cualquier incógnita», ha empezado escribiendo Mercedes Milá en una publicación de Instagram, donde señala a quién se encuentra detrás de la estrategia de Feijóo: «Si hubiera sabido que MAR, Miguel Ángel Rodríguez, estaba detrás del Feijóo que vimos la otra noche, nada de lo que me asombró, lo hubiera hecho. Sus técnicas han triunfado con Isabel Díaz Ayuso y lo hicieron años atrás con Aznar», asevera.

Aunque para Mercedes Milá no nos encontramos ante una estrategia aceptable: «Se trata de llegar atacando y mantenerse en esa actitud aunque sepas que estás mintiendo. Se trata de repetir una idea sin cesar, sin respetar el turno de palabra, sin escuchar la respuesta del contrincante. Se trata de «calzar» frases y palabras que contienen el mensaje imprescindible: no dar ni un respiro, acorralarle, desconcertarlo, no permitirle explicarse porque tampoco lo vas a escuchar».

La presentadora también ha señalado en su texto a Pedro Sánchez, al que destaca como perdedor del debate: «Seguro que le aconsejaron cientos de ideas, de actitudes, de formas de explicar casi todo lo que ha hecho su Gobierno en los 5 años de mandato. Seguro que creyeron que vencería a Feijóo con facilidad pero no pudieron quitarle ni la prisa por contarlo, ni la desesperación de escuchar las mentiras que el aspirante iba sacando por la boca (ya lo he dicho, purito MAR). Faltó tranquilidad, esa tranquilidad que le ha hecho gobernar España en alguno de los momentos más difíciles de nuestra historia».

Para acabar, Mercedes Milá, que será la última invitada del ‘Deluxe’, ha comparado el cara a cara con ‘Sálvame’: «Hablaron uno encima del otro, al más puro estilo ‘Sálvame’, ese programa que duele a tanta gente que se lo hayan cargado y alegra también a muchos otros». Es más, ha mencionado incluso a sus propios creadores: «Dudo que Adrián Madrid y Óscar Cornejo hubieran calculado que llegarían a tanto».