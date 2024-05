Kiko Jiménez se va de la lengua sobre Laura Matamoros con lo que se silenció en ‘Supervivientes’

Cuando todo parecía indicar que no había cuentas pendientes entre Kiko Jiménez y Laura Matamoros, la situación entre ellos ha estallado por los aires. Los dos concursantes han vivido un tenso cara a cara en la última entrega de ‘Supervivientes‘ en la que el joven ha llegado a confesar las trampas cometidas durante su paso por Playa Limbo. De igual manera, la tensión ha provocado que Laura Madrueño haya tenido que intervenir para evitar que el conflicto fuese a más.

Todo ha comenzado a raíz de la dinámica planteada por la organización: el puente de la concordia. Los dos concursantes han intentado limar asperezas tratando temas tan destacados como «la desconfianza, juego sucio o el robo». Sin embargo, la parte de «puñal por la espalda» ha creado una guerra mayor entre los dos que a punto ha estado de abrir un nuevo frente y abordar esa concordia.

Tras los incesantes ataques de Laura, Kiko Jiménez ha tomado la palabra para mostrar su descontento con su compañera: «Tú consideras que hablar con mis compañeros en el reality es un puñal por la espalda. ¿Tú sabes lo que es un puñal por la espalda? Lo que es un puñal por la espalda es lo que yo he sentido contigo cuando ha habido un momento… es que al final lo voy a tener que contar y ya me da igual porque aquí ya qué más da«.

«Tú me llegaste a echar en cara una vez dos granos de arroz y se formó un pollo y pusiste, de verdad, a dos compañeros (Kike y Arantxa) en contra mía cuando la noche anterior cuando me comí una hamburguesa que gané y te di más de la mitad. España tiene que saber que yo ese día, sí, me salté las normas y lo reconozco, pero te di hamburguesa», ha reconocido Kiko Jiménez a pesar de que estaba prohibido compartir.

Kiko Jiménez admite que se saltó las normas para darle parte de su recompensa a Laura y esta la acusa de estar jugando sucio



🏝️ #TierraDeNadie8

🔵 https://t.co/0FBgMJbayp pic.twitter.com/XgokWNW84E — Supervivientes (@Supervivientes) May 1, 2024

Esta declaración ha provocado que Laura Matamoros entrase en cólera: «Esto se llama juego sucio señores. Yo te doy la hamburguesa y luego lo digo. Mira qué bien hizo Kike que no comió porque sabía que nos lo ibas a echar en cara en cualquier momento. Mira el juego sucio qué bien lo haces. Esto se llama juego sucio lo que estás haciendo. Yo te doy mi hamburguesa que está prohibida y, escúchame, que lo voy a contar. El que queda mal eres tú. Lo querías contar desde el primer el día. Este es el puñal por la espalda que me acabas de dar».

Kiko Jiménez no se ha quedado callado: «El puñal por la espalda es que tú al día siguiente me eches dos granos de arroz sabiendo que me ponías en contra a dos compañeros y a la audiencia cuando esa noche me comí un trocito de hamburguesa y cogí y te di un tercio para ti y el otro para Kike y eso para mí es compañerismo». En ese momento, ante el desbordado cara a cara, Laura Madrueño ha intervenido para poner paz y dar paso a la siguiente etapa del puente.