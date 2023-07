Gabriela Guillén deja mal parado a Bertín al filtrar cómo reaccionó al embarazo realmente

En 24 horas, Gabriela Guillén ha pasado de ser una completa desconocida a la protagonista de una de las noticias más inesperadas de las portadas de las revistas de esta semana. La joven está embarazada de Bertín Osborne tras la relación que ambos han mantenido durante casi un año.

Desde que la revista Lecturas publicó la exclusiva este miércoles, todos los protagonistas han hablado del asunto. De primeras, la reacción de Bertín Osborne no fue la más respetuosa al hablar de que todo había sido un «accidente» y que ya no mantiene la misma relación con Gabriela. Pero tras el revuelo, el cantante paralizó ‘Y ahora Sonsoles’ para dar la cara por la madre de su sexto hijo.

También ha hablado Fabiola Martínez asegurando que ella hará todo lo posible porque sus hijos tengan relación con su nuevo hermano/a. Después de unas primeras declaraciones y de asegurar que no quería seguir hablando para medios de comunicación, Gabriela Guillén ha dado un paso al frente y ha concedido su primera entrevista exclusiva a ‘Así es la vida‘, el programa que presentan Sandra Barneda y César Muñoz en Telecinco. Lo ha hecho después de que Bertín haya roto el pacto que ambos tenían de no hablar y llevar todo de forma discreta.

Han sido dos horas de entrevista las que ha dado Gabriela Guillén a Raquel Arias para ‘Así es la vida’. Y es que la colaboradora ha revelado que conoce a Gabriela desde hace años por haber coincidido en el mundo de la moda. «Estoy embarazada y feliz, con las hormonas revueltas. Las circunstancias son las que son y las cosas han pasado así, hay que aceptarlas y asimilarlas de la mejor manera», confiesa de primeras al ser preguntada por su estado actual.

Asimismo, Gabriela ha sido muy clara al decir que «no me siento acompañada». «No quiero tener ningún problema con él, ni con su entorno, solo darle tiempo al tiempo. No te voy a decir que vamos a vivir juntos, a casarnos», reconoce al respecto.

Sobre las polémicas declaraciones de Bertín Osborne tachando de «accidente» este embarazo, Gabriela no ha dudado en dar la cara por el cantante justificándole. «Ha estado pendiente. Al fin y al cabo, tengo 36 años y puedo ser madre, su trayectoria ya la había finalizado. Entiendo las reacciones y no le juzgo. Las cosas pasan y han pasado de esta manera. Tenemos que ser responsables, por mucho que al principio no hayamos reaccionado», recalca.

Gabriela Guillén cuenta cómo le contó a Bertín Osborne su embarazo

Durante su conversación con Raquel Arias, Gabriela Guillén relata cómo se enteró de su embarazo y cómo se lo contó a Bertín Osborne. La chica cuenta que tras tener un retraso se hizo un test de la farmacia y al ver el resultado se quedó en shock. «En ese momento me quedé en shock, no pude asimilar la noticia. Mis amigas me preguntaron si se lo diría a Bertín, no me lo pensé y cogí el teléfono«, relata.

«Le dije ‘gordo, estoy embarazada’ y se quedó en silencio. No recuerdo qué dijo exactamente porque fueron tantas emociones… Sí me dijo que estuviera tranquila y esa semana vino a Madrid», añade.

Mucho se ha hablado en estos meses y más en las últimas 24 horas de la relación que mantenían Bertín Osborne y Gabriela Guillén después de que el cantante asegurara que no era su novia. «Yo no diría que ha sido amor, ha sido algo muy bonito», sentencia ella en la entrevista. «No hemos puesto una etiqueta a nuestra relación, porque estábamos a gusto, no teníamos por qué, nos íbamos conociendo y cada vez iban mejor la cosas. No pretendía ser la novia ni pretendo. Soy quien soy por mí y él es quien es por él».», añade.

Pese a todo, Gabriela no duda en decir que ella si que ha tenido su sitio en el entorno de Bertín Osborne. «Se dice que no me ha dado mi lugar, él no me tiene que dar mi lugar, yo me lo doy», aclara. A este respecto, Raquel Arias ha contado que Gabriela le ha contado que ha compartido muchos momentos con la familia y los amigos más cercanos de Bertín e incluso compartió con ellos parte de las pasadas navidades.