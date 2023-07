Fabiola Martínez no lo oculta y suelta cómo se enteró de la paternidad de Bertín Osborne

Este miércoles 12 de julio despertábamos con una noticia cuanto menos sorprendente. La revista ‘Lecturas’ anunciaba que Bertín Osborne estaba esperando su sexto hijo a los 69 años. Este mismo miércoles, su exmujer y madre de sus dos hijos menores, Fabiola Martínez, ha visitado ‘Y ahora, Sonsoles’ para contar cómo se enteró ella de la noticia. Una intervención que no ha hecho ninguna gracia a su exmarido, que ha llamado muy indignado al programa de Sonsoles Ónega para abortar lo que se emitía en directo.

Si el anuncio de la paternidad del cantante, que espera su primer hijo en común con la empresaria María Gabriela Guillén ha sido toda una sorpresa, de piedra nos hemos quedado con las primeras declaraciones de Bertín tras salir a la luz la buena nueva. «No ha sido un embarazo buscado sino un accidente», aseguraba, dejando claro, además, que no considera a Gabriela su pareja y que estaban distanciados.

La reacción de Fabiola Martínez no se hacía esperar. Primero, la venezolana se mostraba muy escueta y prudente con la revista ‘Semana’ donde simplemente deseaba lo mejor a su exmarido. Más se ha extendido durante la tarde de este miércoles en el programa que presenta Sonsoles Ónega en Antena 3.

Fabiola Martínez asegura que se lo contó el propio Bertín: «Me lo dijo él porque somos un equipo»

Sonsoles Ónega y Fabiola hablan con Bertín Osborne.

La modelo ha explicado cómo se enteró de la noticia y cómo se la ha tomado ella: «No tengo por qué estar mal. Me lo dijo él, me lo contó. Le dije que no lo iba a decir. Me eché a reír y no le eché la bronca en absoluto». De esta forma, ha dejado claro que no se lo tomó a mal, como se podía pensar.

Fabiola Martínez ha insistido en que forma un equipo junto a Bertín, al que ha elogiado como padre: «Un hijo que te une para toda la vida, venga como venga, hay un vínculo que quizá ahora no lo ve de esta manera, pero no se sabe, y es buen padre. Siempre está muy volcado. Como padre estoy segura de que va a estar ahí».

Según la colaboradora de ‘Y ahora, Sonsoles’, Bertín ha «pecado de confiar y seguramente hasta ahora le ha funcionado su manera de hacer las cosas. Él lo ha dicho, que hay veces que se ponen medios pero no funcionan».

Además, cree que es normal que a Gabriela no le haya sentado bien la reacción del cantante: «A quién no le va a doler, lo raro es que no le doliera». Asimismo, cree que el paso del tiempo calmará la situación.

«Mi labor como madre es que mis hijos tengan vínculo con esa criatura»

Respecto a cómo se encuentra Bertín, considera que ambos se lo han tomado con sorpresa porque es algo que no se esperaban: «Mi labor aquí, como buena madre, es intentar que mis hijos tengan ese vínculo con esa criatura».

En cuanto a la familia del artista, Fabiola Martínez ha reconocido que se encontró con una de sus hijas, que fue muy cariñosa con ella. «Para ellas no es fácil, sobre todo para Alejandra», ha asegurado, refiriéndose a la hija mayor de su exmarido. La venezolana cree que deben haberse sorprendido también, además deben de estar preocupadas por no saber qué va a pasar ni conocer demasiado a Gabriela.