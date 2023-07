Bertín Osborne paraliza el programa de Sonsoles Ónega e impide lo emitido: «De coña»

Bertín Osborne no ha podido soportar más la presión que está recayendo sobre él en las últimas horas y ha entrado en directo en ‘Y ahora Sonsoles’ para aclarar muchas cosas acerca de todo el revuelo que se ha formado por la noticia de su paternidad con Gabriela Guillén, embarazada de tres meses.

La llamada ha sido muy tensa. «Te oigo serio, lo cual me hace pensar que estás preocupado, abrumado o hasta las narices de que estemos hablando del asunto», le ha introducido Sonsoles. «Estoy hasta otra cosa. Vamos a ver, llevo todo el día escuchando tonterías de una cantidad de gente que me sorprende. Viendo cómo programas llaman y persiguen a amigos míos que ni la conocen como Arévalo y no tienen ni idea de nada. Entonces, que le estéis preguntado a Fabiola que si voy a vivir con Gabi… Vamos a ver, dejadla en paz, Fabiola qué sabe. Me parece de coña, Sonsoles«, ha afeado, muy molesto con la entrevista que la periodista le estaba haciendo a Fabiola Martínez en plató.

«Mi relación con Gabriela te la voy a contar rápido. Ha sido de varios meses cojonudos, es una chavala estupenda y ha pasado lo que ha pasado en multitud de ocasiones. A cualquier persona le puede pasar una cosa así. No es irresponsabilidad, no somos irresponsables ni ella ni yo. Si fuera por falta de responsabilidad, yo no estaría aquí hablando contigo y me habría quitado de en medio, cosa que no voy a hacer», ha proseguido un Bertín muy cabreado y dejando a Sonsoles Ónega sin saber qué decir.

«Cuidaré del niño y procuraré que tenga una vida agradable tanto él como su madre. Y eso es lo que creo que tengo que hacer en justicia y lo voy a hacer por ética», ha subrayado el cantante. «Hay que ver las cosas que he escuchado yo hoy respecto a ella (Gabriela); que si me ha cazado, que si lo ha hecho a propósito. No, señores, ha sido más sencillo, pasó y pasó. Y ahora nos responsabilizamos como personas de orden que somos y ya está. No es un drama. Tendremos un niño o una niña, será una noticia estupenda porque tendremos un hijo o una hija en el mundo y procuraremos que sea feliz. Punto y se acabó», ha aseverado Bertín Osborne.

Sonsoles Ónega y Fabiola Martínez en ‘Y ahora Sonsoles’.

«Perdóname por la pregunta que le he hecho a Fabiola, que no era más que preguntarle cómo creía que ibais a afrontar esto«, se ha excusado Sonsoles Ónega tras el bronco rapapolvo. «Pero tú te crees que Fabiola lo va a saber. Dejadla en paz a la pobre, no tiene nada que ver. El cómo lo afrontemos, será un tema de Gabriela y mío. Y no tengo por qué contárselo a nadie. Es nuestra vida«, ha replicado tajante.

«Lo que estás haciendo ahora mismo es poner los puntos sobre las íes y es valiente, de ser un señor, de callar algunas bocas y te lo agradezco. Este programa no hace seguimientos a amigos y familiares», ha defendido la presentadora de Antena 3. «Bertín, eres historia de España y tienes que entender que, de repente, una portada que nos anuncia que vas a ser padre revoluciona la profesión«, ha añadido Sonsoles.

«Es la última vez que me vas a oír hablando de esto», ha advertido Bertín antes de despedir la llamada. Por su parte, Fabiola Martínez, que estaba presente en plató, le ha agradecido a su ex que entrara en directo para liberarle a ella de la presión que también está recibiendo en estas horas: «Te lo agradezco, sé que no querías hablar del tema y sé que lo haces también por cubrirme».