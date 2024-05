La barbaridad que Ortega Cano pronuncia en ‘Y ahora Sonsoles’ tras su «semen es de fuerza»

Aunque la vuelta a los ruedos de José Ortega Cano se ha limitado a dos días en un festival taurino, está dando mucho de qué hablar. Un equipo de ‘Y ahora Sonsoles‘ pudo hablar con el torero por teléfono, y este volvió a demostrar lo alta que tiene la autoestima, dejando comentarios bastante machistas.

«Estoy que quito el ‘sentío’. Todas las mujeres se quieren enamorar de mí. Y no puedo, tanto no puedo», reconocía entre risas en el magacín vespertino de Antena 3. Unas desafortunadas declaraciones que recuerdan mucho a las que dio a Ana Rosa Quintana el 10 de octubre de 2022 y que se viralizaron en cuestión de segundos.

En aquel entonces Ortega Cano aseguraba en ‘El programa de Ana Rosa’ que quería recuperar el amor de Ana María Aldón, de la que seguía muy enamorado, pese a su separación. Cuando la presentadora le pidió que mandara un cariñoso mensaje a su todavía mujer, él, sin pelos en la lengua, espetó: «Mi semen todavía es de fuerza. ¡Vamos a por la niña!».

Las actitudes machistas de Ortega Cano

Esta no es la primera vez que el diestro protagoniza un momento similar en el programa presentado por Sonsoles Ónega. A comienzos de año, ya intentó ligar con una reportera del magacín en pleno directo. Hablando sobre su actual estado físico, reconoció: «Estoy muy bien, me siento muy joven, para mí los años no cuentan». Acto seguido, declaró que estaba soltero y sin compromiso: «Si hay por ahí alguna novia, yo me siento joven y fuerte».

La reportera que le estaba entrevistando no daba crédito a lo que escuchaba, sobre todo cuando empezó a ligar con ella: «Aquí tengo a una a mi lado». «Yo estoy muy ocupada», se limitó a responder la periodista. Sonsoles Ónega, que se encontraba en el plató, salió en defensa de su compañera: «Está casada, pero me encanta. Este plano es historia de la televisión».