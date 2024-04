Sofía Cristo se entera de la boda de Ángel Cristo y Ana Herminia y su reacción es muy sorprendente

Ana Herminia Illas, novia de Ángel Cristo, ha viajado hasta Honduras para reencontrarse con el concursante de ‘Supervivientes 2024’. Y allí, él le ha pedido en matrimonio. Un romántico momento al que no ha tardado en reaccionar su hermana, Sofía Cristo, quien hace unos días ya pidió a los periodistas que no le preguntaran por el concurso de su hermano, ya que su relación hoy por hoy es nula.

Será el próximo domingo 28 de abril cuando Ángel Cristo y Ana celebren su boda garífuna en ‘Conexión Honduras’. «Ahora que tengo a Ana me he dado cuenta que no he estado nunca antes enamorado», confesó el hijo de Bárbara Rey. Incluso aseguró que cuando la venezolana le abraza siente paz.

«No tengo anillo, pero como ya le pedí permiso a su padre me puedo casar con ella», añadió el hermano de Sofía Cristo. Aunque su chica le dejó claro que «yo no necesito anillo». Pero, ¿qué pensarán la madre y la hermana del concursante de estos planes de boda? La vedette ha comentado que «todo le parece bien» porque apoya a su hijo, pese a todo lo que él dijo sobre ella en ‘¡De viernes!’.

Sofía Cristo se pronuncia sobre la futura boda de su hermano

Por su parte, Sofía Cristo también le desea lo mejor, aunque no tenga relación con él. «Felicidades, ¡qué vivan los novios! Me alegro un montón por él, de verdad«, se ha limitado a decir la joven en declaraciones a Europa Press al ser preguntada por el futuro enlace.

Aunque la Dj se reconoce una fiel seguidora de ‘Supervivientes’ también admite que no está siguiendo demasiado el concurso de su hermano, pero le desea lo mejor. Ahora mismo, ella está centrada en el bienestar de su madre y en sus proyectos profesionales. De hecho, está a punto de sacar una nueva canción junto a su amiga B Jones, ‘Everythine we touch’. Además, sigue colaborando en ‘Espejo Público’.