Sofía Cristo impone con lo que dice de su hermano Ángel Cristo en ‘Supervivientes’ y traerá cola

Hace unos días, Ángel Cristo aseguraba en ‘Supervivientes 2024′ que no le importaría tener una conversación con su hermana, Sofía Cristo, e intentar arreglar las cosas con ella. No así con su madre, Bárbara Rey, con la que la reconciliación está muy lejos de producirse.

Aunque la Dj siempre se ha mantenido muy discreta, Europa Press ha conseguido hablar con ella sobre este tema. Y ha dejado claro que, por el momento, no habrá reconciliación, y es que su hermano les ha hecho mucho daño, tanto a ella como a su madre. Además, ha puesto de manifiesto que no está siguiendo su paso por el concurso de Telecinco.

«No quiero saber absolutamente nada del concurso de mi hermano ni nada. Le deseo lo mejor a él, que le vaya muy bien en la vida pero por favor dejar de preguntarme por mi hermano», rogó Sofía Cristo a los periodistas del citado medio de comunicación. La hija de Bárbara Rey pide que se la desvincule «absolutamente de todo» porque «no tengo ganas de verdad». Pese a esto, «le deseo lo mejor porque es mi hermano. Le deseo que haga un buen concurso y que le vaya bien en la vida».

Sofía Cristo deja claro que «no va a haber reconciliación» con su hermano

La Dj, que también participó en su momento en ‘Supervivientes’, dejó claro que «su concurso me da igual. Me da exactamente igual lo que haga y no quiero tener nada más que ver con esta historia. Entiendo que mi madre le apoye, yo también le deseo absolutamente lo mejor porque es mi hermano y le quiero, obviamente, pero es que yo no tengo nada que ver».

«Estoy haciendo mi vida, hago mi carrera, estoy centrada en el trabajo, centrada en la gente que me quiere bien y yo quiero bien. Y te hago estas declaraciones porque realmente os pido por favor que me dejéis tranquila en este aspecto porque no quiero hablar de mi hermano», ha insistido Sofía Cristo.

«Él está haciendo su concurso, yo estoy haciendo el mío que estoy en ‘Baila como puedas’, que estoy bailando mucho. Estoy en ‘Espejo Público’ y por favor no relacionéis más con mi hermano porque no tengo absolutamente nada que ver con él, no nos parecemos en nada», asegura, desvinculándose por completo de Ángel Cristo.

Por último, Sofía Cristo dejaba claro que «no se si va a haber una reconciliación. A lo mejor con los años la hay, pero ahora mismo no la va a haber». Respecto a su sobrina, reconocía que le encantaría tener relación con ella, pero ahora mismo no la hay: «Lo podría ser si la pudiera ver. Pero como para verla tengo que pasar por mi hermano pues es muy probable que no la pueda ver», sentencia.