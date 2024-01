Sofía Cristo dispara este desafiante aviso contra Telecinco y ataca al equipo de ‘Espejo Público’

Los días de Sofía Cristo en Telecinco quedan ahora lejanos, y así lo ha querido dejar claro en ‘Espejo Público’. El programa presentado por Susanna Griso sigue regalando momentazos en su sección ‘Mas Espejo’ y el tema de este jueves traía polémica asegurada. Los colaboradores del programa anunciaron que tenían una bomba preparada para Sofía Cristo y la tertuliana acabó destapando las tensiones existentes con sus compañeros de sofá. Pero la cosa no acabó ahí, ya que la sonada réplica terminó en una inesperada amenaza a Telecinco.

Susanna Griso y sus colaboradores evolucionan cada vez más a un universo muy parecido al de ‘Sálvame’. Este jueves, el drama en ‘Más Espejo’ ha tenido como protagonista a la hija de Bárbara Rey. El ambiente se comenzó a caldear cuando Gema López anunció que contaba con una información bomba, y aparentemente estaba dirigida a la colaboradora estrella. «Va a ser Sofía», aseguró el tertuliano y ‘paparazzi’ Raúl García, que anticipó que su compañera estaba «calentita». Ante el señalamiento de los colaboradores, la hija de Ángel Cristo estalló contra el programa.

Sofía Cristo carga contra sus compañeros de ‘Espejo Público’

«Es que a lo mejor, puede ser para mí perfectamente, porque tengo unos compañeros que realmente me comprenden cero, son súper, o sea, una falta de empatía que no es normal«, espetó Sofía Cristo una vez que la tensión comenzó a subir en plató. Pero pronto llegarían más pistas de la «bomba» y el supuesto conflicto entre colaboradores.

Sofía Cristo en ‘Espejo Público’

«Sofi, no digas eso», le interrumpió Carmen Lomana. Entonces, la conductora de ‘Más Espejo’ destacó que el estado anímico de Sofía no era el mejor en esos momentos. «Tú estas regular», le sugirió la comunicadora. «Yo he llegado bien hasta que me he encontrado con ellos. Es que su discurso no me gusta nada. Tienen un discurso casposo, un discurso, no sé… como muy vacío«, reprochó la colaboradora sobre su ambiente de trabajo.

«Yo solo le he hecho una pregunta de su hermano y me ha respondido que no veas», aseguró Raúl García rompiendo su silencio. El misterio fue creciendo por la supuesta tensión entre los compañeros cuando Sofía Cristo decidió pronunciarse de una vez por todas. «Es muy fácil opinar sin saber», apuntó la hija de la vedette, que manifestó su cansancio con respecto a las preguntas por su situación familiar. «A mi me da igual que ellos se posicionen del lado de mi hermano», continuó explicando Sofía.

La amenaza a Telecinco: «Lo digo alto y claro»

Ni Raúl García, ni Carmen Lomana, ni Gema López. Nadie pudo calmar a la colaboradora una vez que comenzó a hablar sobre sus desencuentros en plató. Pero lo que no se esperaban es que Telecinco se colase como uno de los afectados en la conversación. «A mí me parece estupendo que en la cadena de al lado, a la que yo tengo mucho respeto porque yo he trabajado allí mucho, sigan hablando con esa desfachatez, con esa falta de respeto…«, dijo para comenzar su amenaza.

«Yo lo digo alto y claro, todo el mundo que nos ha calumniado y ha faltado al respeto, vamos para adelante, nos estamos querellando con todo el mundo y si creen que es una broma estupendo porque van a estar trabajando para nosotras… «, explicó Sofía Cristo, lanzando una clara advertencia a los programas de Mediaset. «Se nos dice que hay un negocio familiar, no hay ningún negocio familiar y vamos a demandar a quien haga falta«, sentenció la hija de Bárbara Rey.

Cuando fue preguntada por el estado de su madre en mitad de todo este circo mediático, Sofía contestó de forma rotunda.» Verónica Forqué no parecía que estaba sumida en una depresión antes de suicidarse. ¿A que parecía que estaba estupendamente en el último Deluxe en el que estábamos nosotras?«, preguntó directamente a Gema López. También se pronunció sobre los intentos de Mediaset por conseguir sus declaraciones sobre el drama familiar.

«Yo podría desmontar su discurso. Me han ofrecido todo lo que yo quisiera, tanto a mí como mi madre, pero no pienso hacerlo. No lo voy a hacer, no tengo esa necesidad. Además, por principios, por moralidad, no lo voy a hacer«, sentenció Sofía Cristo respecto a la propuesta de Telecinco. La colaboradora de Susanna Griso dejó claro también que no le gustaría volver a sus días de Telecinco por nada del mundo, ni vender su historia.

«En un momento de arranque se te puede ir la olla y decir que no puedes más y responder, porque son muchas mentiras las que se han dicho, pero tengo tanta paz conmigo misma ahora que no me interesa entrar en eso. He aprendido mucho de lo que he hecho en el pasado en este sentido. Si algo me ha enseñado la vida es a lo que no quiero volver«, explicó Sofía para zanjar el asunto «bomba» del programa.