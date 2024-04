José Antonio León clama por lo visto de Ángel Cristo en ‘Supervivientes’: «No lo podemos tolerar»

‘De Viernes’ estableció un debate sobre la última hora de ‘Supervivientes’ tras la intensa gala que se vivió el jueves. Y, como no podía ser de otra manera, Ángel Cristo se convirtió en el centro de la tertulia, donde José Antonio León, uno de los colaboradores fijos del programa desde su estreno, dio su clara opinión sobre lo que piensa del concursante.

El epicentro del debate fue si el hijo de Bárbara Rey es una persona traidora y falsa como apunta Arantxa del Sol. «Ángel va a la cara, dice las cosas como son y Ángel para mi es mi ganador», empezó diciendo María Jesús Ruiz, que, desde el principio, se ha mostrado a su favor de manera tajante. «Hasta ahora no hemos visto a Ángel Cristo decir nada por detrás. Todo por delante», apostilló en la misma línea Rosa Benito.

Al hilo, José Antonio León tomó la palabra y lanzó una significativa reflexión: «No hay mejor sustantivo como el que se ha puesto de villano. Como buen villano, la trama la cambia. Jamás esperaban ellos que Ángel se echara el órdago de no ir a por leña y encima no comer. Y es verdad que eso para la isla desespera, pero para el programa y la el público es maravilloso». Y es que, efectivamente, Ángel Cristo está regalando los mejores momento a ‘Supervivientes’.

Acto seguido, entró en escena la madre de Marieta, con la que el robinsón también ha tenido sus conflictos. «Siempre le habla de manera despreciativa y no se da cuenta de que podría ser hasta su hija. Me gustaría saber de las personas que hay aquí, si tienen hijos, cómo se sentirían», exclamó la mujer dolida.

«Yo creo que tu hija podría haber entrado al concurso y podría haber intentado ponerse del lado de Ángel un poco», le espetó Nacho Palau, que también ha tomado partido por Ángel Cristo. «A lo que no ha entrado su hija es a estar buscando a hombres como está planteando Ángel Cristo. Me parece muy feo lo que ha hecho Ángel Cristo y no lo podemos tolerar todo», gritó José Antonio León, en referencia a ese controvertido Oráculo de Poseidón en el que el superviviente dijo a boca llena que Marieta sabía perfectamente cómo provocar a un hombre.

«A mi no me gustó y le pedí disculpas a ella (la madre de Marieta) por sus palabras», replicó Ana Herminia, novia de Ángel. «Es muy machista», se le oyó decir sin dobleces a José Antonio. «No es machista, es chapado a la antigua», matizó la pareja sentimental del participante.