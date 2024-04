‘Tu cara me suena 11’ vive una gala 3 de giros inesperados y alza a este merecido ganador

‘Tu cara me suena 11‘ promete ser una edición llena de sorpresas, y esta tercera gala es prueba indudable de ello. Si después de las dos primeras entregas parecía que las grandes promesas del programa ya estaban decididas, algunos del fondo del ranking han brillado esta semana para sorpresa del jurado y los espectadores. Lo hizo además en una noche que contó con Blanca Paloma como invitada estelar.

Aunque Valeria Ros esté más que cómoda al fondo de la clase, Conchita entre otros concursantes han decidido dar un golpe en la mesa durante este viernes para dejar claro que pueden y quieren ganar el concurso de Antena 3. En una gala en la que el nivel se elevó considerablemente, Raoul Vázquez escaló por primera vez el segundo puesto y se hizo con su merecida victoria de la mano de Harry Styles.

El The Weeknd de Cris B sorprende más que la Rosalía a medio gas de Julia Medina

La tercera entrega de ‘Tu cara me suena 11’ se merecía arrancar con toda una diva pisando fuerte sobre el escenario, y esa tarea cayó esta semana sobre Julia Medina. La triunfita emergió en el plató enfundada en diamantes e intentando clavar los movimientos de Rosalía en ‘La fama’. Sin embargo, más allá del logrado trabajo de caracterización, no hubo ni rastro de la ‘motomami’ en lo que se refiere a afinación, ritmo, tono…

Quién sí sorprendió gratamente fue el compañero que la acompañó para meterse en la piel de The Weekend. Cris B, directo de ‘OT 2023’ dejó boquiabiertos a más de un miembro del jurado con su lograda técnica vocal. «Cris ha clavado perfectamente a The Weekend, ha sido abrir la boca y decir… no puede ser», añadió Chenoa sobre el concursante con el que ya había compartido plató previamente.

Después de que Julia y Cris «cruzasen la pasarela» como en sus antiguos días en la Academia, llegó el turno del ganador de la semana pasada. «¿David Bustamante, cómo se llega a la voz de Estopa desde tu voz?», preguntó algo preocupado Manel Fuentes mientras sus compañeros de ‘Tu cara me suena 11’ se reían por debajo sin demasiada confianza en el cantante. Pero Bustamante volvió a sorprender.

Acompañado de su guitarrista, el cantante «se partió la camisa como Camarón» en una imitación de David de Estopa que transportó a todo el público, jurado incluído, a los años 2000. «¡La mejor imitación del mundo!», exclamó Chenoa nada más acabar la actuación. Y el asombro de la cantante fue unánime entre el resto de sus compañeros.

Juanra Bonet sigue demostrando que puede ganar ‘Tu cara me suena 11’ y Valeria Ros custodia el fondo del ranking

Y tras poner en un aprieto a Bustamante haciendo que imitase una canción de Chenoa al más puro estilo de Lolita, Manel Fuentes dio paso al siguiente número entre risas. Aunque las carcajadas en plató no iban a parar, ya que por fin llegaba el turno de Valeria Ros. Esta semana, la que, por sus propios méritos se ha proclamado ya como la ‘Yolanda Ramos’ oficial de ‘Tu cara me suena 11’, tenía que ponerse en la piel de Natti Natasha y Becky G y decidió llamar a Susi Caramelo para esta tarea.

«Creemos que son bocatas de chorizo», explicó Ros sobre la letra de ‘Ram Pam Pam’, que comenzarían a cantar minutos después tras subir por el clonador. Ya caracterizadas, Susi Caramelo decidió dejar claro el tono de la actuación antes de entonar una sola nota. «Oye tía, muchísimas gracias por dejarme hacer de choni contigo tía, esto significa muchísimo para mí», señaló la humorista embutida en un body de látex rosa mientras se colocaba en su puesto.

Entonces, tras una actuación pasada por autotune, caídas y alguna que otra letra olvidada, las reggaetoneras de Hacendado se quedaron en sus puestos para la valoración. «A mí cuando viene Susi Caramelo a este programa.. ¡Me da vida!», exclamó Àngel Llàcer, que rápidamente se había enfundado en un traje animadora con pompones incluidos para no detenerse demasiado en la pésima nota que le daría más tarde a Ros.

La cosa mejoró algo más con Juanra Bonet, que cada semana va cogiendo más confianza en el escenario. Este viernes tenía que enseñar algo de pecho imitando a Sandro, y el presentador hizo un apunte antes de la actuación que dejó algo descolocados al resto de compañeros. «Yo te he visto desnudo y Juanra no tiene esta pelambrera… no sé cómo lo vamos a solucionar», señaló Manel mientras despedía al catalán.

Con camisa abierta y pantalones de campana de terciopelo, Bonet bajó a golpe de cadera las infinitas escaleras del plató para demostrar que, como ya señaló Àngel Llàcer la semana pasada, él puede ganar ‘Tu cara me suena 11’. Tras acabar revolcado por el suelo y con una atronadora ovación, el presidente del jurado se levantó para volver a pedir al público que corease el nombre del presentador como futuro ganador de esta edición.

Raquel Sánchez Silva no remonta con ‘Sandy’ y Miguel Lago muestra su lado más divertido

Y si algo va quedando claro semana tras semana, es que lo de Raquel Sánchez Silva con ‘Zorra’ fue un mero espejismo. Solo hay otra persona que pelea gala tras gala por el fondo del ranking contra Valeria Ros, y esa es Raquel. Si su imitación de Jennifer López se quedó a medio gas la semana pasada, su más fiel versión de John Travolta, en la que el programa recreó casi frame a frame la famosa secuencia de ‘Sandy’, tampoco fue el gran número de la noche.

Aún así, el jurado de ‘Tu cara me suena’ quiso reconocer el gran esfuerzo de la comunicadora. «El trabajazo que has hecho hoy… porque, cuando un hombre tiene que hacer de mujer tiene muchos más recursos», sentenció Llàcer mientras Lolita destacó que «la voz le había podido fallar». Después de John Travolta, Miguel Bosé volvió al programa de la mano de Miguel Lago.

Después de una segunda gala marcada por las emociones, Miguel Lago estaba dispuesto a divertirse y divertir al público y así lo hizo. «Hoy es noche de caderas», señaló Chenoa rápidamente tras ver la versión de ‘Los chicos no lloran’ que el periodista ofreció sobre el escenario. Y entre risas, el concursante reconoció que Bosé es un artista «inimitable». Tras una sucesión de malas imitaciones de la voz del cantante, llegó el turno de Conchita.

Conchita, la gran sorpresa de la noche y Raoul Vázquez el gran triunfador con su versión de Harry Styles

Tras dos galas pasando por el programa sin pena ni gloria, la cantante paralizó el plató con su dedicación a la hora de encarnar a María Becerra. Llena de leopardo, enfundada en cuero y totalmente irreconocible, Conchita se puso en modo ‘Automático’ y aceleró hasta el top 3 de la noche. «Conchita, ¡bienvenida a ‘Tu cara me suena’!», exclamó Llácer muy emocionado.

«Hoy ha sido una muy buena imitación, saliendo totalmente de tu zona de confort a nivel brutal», sentenció Chenoa antes de que Manel Fuentes diese la bienvenida a Supremme De Luxe, que este viernes tenía la tarea de convertirse en Mika. Una semana más, la drag queen tuvo que enfrentarse a agudos imposibles. Sin embargo, en esta ocasión, dejó boquiabiertos al público y al jurado acompañada de piano y coro.

Y la victoria de la noche fue a parar a manos de uno de los grandes candidatos a ganar esta edición. «Ya era hora de parar un poquito», comenzó señalando Raoul Vázquez antes de transformarse en Harry Styles. Y es que, después de los movimientos de Troye Sivan y el perreo de Bad Gyal, el catalán encontró el momento perfecto en esta gala para dejar brillar todo su potencial con una banda a sus espaldas y tan solo un micro de pie.

🎶 Esta brillante actuación de @raoulvazquez como Harry Styles le hace proclamarse ganador de #TCMS3.



👏 ¡Enhorabuena Raoul! 👏



Actuación completa: https://t.co/37lUNqBgFJ ⬅️ pic.twitter.com/6twL4dDggX — TuCaraMeSuena (@TuCaraMSuena) April 26, 2024

Su versión de ‘Watermelon sugar’ dejó claro que esta semana tenía que saltar del segundo puesto y llevarse el oro, y así lo hizo. Después de dos galas consecutivas quedándose a las puertas de la victoria, este viernes se metió al jurado en el bolsillo. «Ha habido un momento que eras totalmente él, estabas súper metido… La afinación es brutal, y sobre todo el imitar como lo has hecho tú. Estás haciendo imitaciones para ganar ‘Tu cara me suena'», sentenció Chenoa.

Votos del jurado:

Raoul Vázquez: 44 (12)

David Bustamante: 44 (11)

Conchita: 37 (10 puntos)

Supremme De Luxe: 37 (9)

Juanra Bonet: 37 (8)

Julia Medina: 28 (7)

Raquel Sánchez Silva: 25 (6)

Miguel Lago: 20 (5)

Valeria Ros: 16 (4)

Votos del público:

Raoul Vázquez: 12

David Bustamante: 11

Supremme De Luxe: 10

Conchita: 9

Juanra Bonet: 8

Julia Medina: 7

Miguel Lago: 6

Raquel Sánchez Silva: 5

Valeria Ros: 4

Clasificación general: