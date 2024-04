‘Tu cara me suena 11’ corona a este inesperado ganador en una gala 2 llena de lágrimas

Si la semana pasada ‘Tu cara me suena 11‘ dio comienzo por todo lo alto, este viernes sus concursantes elevaron aún más el nivel. De un arranque en el que Raquel Sánchez Silva se postuló como la gran favorita por su imitación de ‘Zorra’, pasamos a una segunda gala en la que Raoul Vázquez ha asegurado su trono en el programa con su puesta en escena de Bad Gyal.

Y aunque David Bustamante se ha hecho con la victoria tras una actuación que dejó una escena lacrimógena en la mesa del jurado, Àngel Llàcer escogió desde el principio de la noche a su ganador definitivo de la edición: Juanra Bonet. Quien siguió en su línea de poner el tono de comedia a la noche en esta segunda entrega fue Valeria Ros, que comparte fondo del ranking junto a Miguel Lago, quien protagonizó también uno de los momentos más emotivos de la noche.

Juanra Bonet sorprende y Miguel Lago saca su lado más sensible en ‘Tu cara me suena’

Juanra Bonet fue el encargado de romper el hielo, y esta semana tenía que ponerse en la piel de Pitbull y Christina Aguilera. Para ello llamó a su amiga Lorena Gómez, con quien intentó impresionar al jurado de ‘Tu cara me suena’ con su versión del hit ‘Feel this moment’. Y es que, antes de pasar por el clonador el presentador comenzó ya fardando.

«En la grabación que hemos utilizado de referencia Christina Aguilera pega un gallo descomunal, y ella no, ella lo hace limpio perfecto», aseguró el catalán sin exagerar demasiado, pues el jurado quedó más que impresionado con el dúo. «Juanra, tú puedes ganar este programa», exclamó Àngel Llàcer, que no llegó a subirse a la mesa, pero coreó junto al público la victoria del presentador.

Tras despedir a una diva de la talla de Christina Aguilera entre confeti y ovaciones, la ganadora de la semana pasada tenía el reto de interpretar a otra diva, pero se quedó a medias. Julia Medina ofreció una versión descafeinada de Tini en esta segunda gala que, pese a ser correcta, pasó desapercibida para el jurado de ‘Tu cara me suena’.

Pero entonces llegó el turno de Miguel Lago. El colaborador de ‘Y ahora Sonsoles’ tenía la dura tarea de imitar a Daniel Diges de la mano del mismísimo artista. Sin embargo, el concurso no perdió el humor y no dudaron en incluir al polémico «espontáneo» que se coló en la actuación de Diges en Eurovisión 2010. Pero el momentazo de la noche llegó cuando Miguel Lago detuvo al jurado para confesar que se encontraba «muy emocionado».

«Cuando ya vamos teniendo una edad encontrar amigos es muy difícil, entonces encontrarlo a él, encontrar a su esposa, encontrar a sus hijos y ver cómo juegan con los míos… Es que lo quiero mucho», confesó el concursante de ‘Tu cara me suena’ muy emocionado, que acabó fundiéndose en un abrazo pasado por lágrimas con el cantante. Más tarde, llegó el turno de otra de las favoritas.

‘Raquel from the block’ no convence y Valeria Ros se marca un Yolanda Ramos

Raquel Sánchez Silva imitando a JLo

Raquel Sánchez Silva pasó en esta segunda gala de ‘Zorra’ a ‘Jenny from the block’. Pero Manel Fuentes confesó que tenía sus dudas sobre el parecido final entre la presentadora y la cantante. «El tema habla de los orígenes de Jennifer López en el Bronx… ¿tú no eres un poquito más pija?», señaló el conductor de ‘TCMS’ mientras el resto de concursantes estallaban en risas.

«No entiendo en qué momento habéis pensado que no tengo calle», clamó la comunicadora antes de enfundarse en brillos y encarnar a una JLo a la que definitivamente le faltó «mucha calle», y así lo valoró el jurado. Tras ella, llegó el número de Supremme De Luxe que ofreció su mejor versión de Marta Sánchez en ‘Olé Olé’ a base de forzar un tono de voz que seguro irritó a muchos gatos de los alrededores.»Estás un poco Marisa Paredes», llegó a bromear Carlos Latre antes de dar su peculiar enhorabuena a la drag queen.

Y en el ecuador de las imitaciones, Nathy Peluso hizo su regreso triunfal al programa de la mano de Valeria Ros, que hizo uso de su humor una semana más para enfrentarse a su número. Tras una recreación del vídeo de ‘Mafiosa’ con una Nathy algo más desorientada de lo común, Àngel Llàcer no se pudo contener.

«A ti esta canción se te ha hecho larga, a ti y a nosotros… ya no podías con tu alma. Has empezado súper bien y al final eras como Yolanda Ramos», explicó el presidente del jurado de ‘Tu cara me suena’ antes de reiterar por sexta vez en la noche que Juanra Bonet «puede ganar» el programa. La séptima actuación de la noche corrió a cargo de Conchita, que esta semana se enfrentaba al reto de Cindy Lauper. Aún así, todos los miembros del jurado coincidieron en la dificultad vocal de interpretar a Lauper.

Raoul Vázquez borda a Bad Gyal y el ganador de la noche emociona a Chenoa

David Bustamante, ganador de la segunda gala como Nino Bravo

Pero para dificultad, el reto al que se enfrentó Raoul Vázquez. El catalán cargó con el peso este viernes de ser el primero en la historia de ‘Tu cara me suena’ en imitar a Bad Gyal. Autotune a tope, minifalda y peluca kilométrica aparte, el ex triunfito dejó boquiabiertos a todos los jueces por cómo se metió en el personaje. «He perdido todas las uñas», señaló Raoul nada más acabar su actuación.

Lolita fue la primera en recuperarse del shock para intentar valorar la versión de ‘Chulo’ del concursante, pero comenzó algo atropellada con los nombres. Entre carcajadas por dirigirse a «Bad Gay», la jueza dejó muy claro su asombro con Raoul en esta segunda gala. «Si Bustamante no te echa la pata por encima, mi 12 lo tienes tú», sentenció Flores.

Pero Bustamante sí que «echó la pata por encima», por encima de Raoul y de todos sus compañeros, pues se acabó llevando la victoria de la noche. David Bustamante decidió emocionar a todo el plató con su versión de Nino Bravo. «Que hayan pasado 23 años desde que arrancaste en ‘Operación Triunfo’ y que decidas 23 años más tarde volver a jugar en un concurso musical y regalarnos lo que has hecho esta noche…», sentenció Manel Fuentes, que miraba de reojo a una Chenoa que no podía reprimir las lágrimas.

La presentadora de ‘OT 2023’ recordó entonces el momento en el conoció a su compañero en los castings de su edición. «Era el señor Bustamante, con 19 añitos, con un vozarrón muy incontrolado todavía, pero 23 años después con una carrera ya hecha y queriendo venir a jugar se luce con un ‘Mi tierra’ tan bien cantado a todos los niveles como es en esa voz preciosa de David Bustamante», señaló Chenoa invadida por la nostalgia. Finalmente, David Bustamante entregó los 3.000 euros del benéfico premio a la fundación Pequeño Deseo.

Voto del jurado:

David Bustamante: 47 (12)

47 (12) Raoul Vázquez: 42 (11)

Juanra Bonet: 39 (10)

Miguel Lago: 39 (9)

Julia Medina: 32 (8)

Supremme De Luxe: 29 (7)

Conchita: 21 (6)

Valeria Ros: 20 (5)

Raquel Sánchez Silva: 19 (4)

Voto del público:

David Bustamante : 12

: 12 Raoul Vázquez: 11

Juanra Bonet: 10

Miguel Lago: 9

Julia Medina: 8

Supremme De Luxe: 7

Conchita: 6

Raquel Sánchez Silva: 5

Valeria Ros: 9

Clasificación final de la gala:

David Bustamante : 24

: 24 Raoul Vázquez: 22

Miguel Lago: 19

Juanra Bonet: 19

Julia Medina: 16

Supremme de Luxe: 14

Conchita: 12

Raquel Sánchez Silva: 9

Valeria Ros: 9

