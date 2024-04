Por qué Ángel Llácer desaparece de ‘Tu Cara Me Suena’ y quién le sustituye en el jurado

Tal y como publicábamos ayer, Ángel Llácer se encuentra hospitalizado en Madrid a causa de una infección causada por una bacteria exótica llamada shigella. Debido a este ingreso, el catalán causará baja temporal en ‘Tu cara me suena’, donde ejerce de miembro del jurado junto a Lolita, Carlos Latre y Chenoa.

Sin embargo, el programa ya le ha encontrado sustituta, a la espera de que se recupere favorablemente y pueda reincorporarse a su trabajo. Ha sido él mismo el que ha desvelado su problema de salud en una entrevista concedida a ‘El matí de Catalunya Radio’, conducido por Ricard Ustrell.

Desde la Clínica Ruber de Madrid donde se encuentra ingresado, Ángel Llácer explicó que se infectó con la bacteria shigella, «que parece el nombre de una Drag Queen», bromeó, pese a reconocer sentirse «mal».

Silvia Abril sustiturá a Ángel Llácer durante la gala 5

El catalán pilló esta bacteria durante una reciente visita a Vietnam: «Cogí una intoxicación y me pusieron antibiótico cinco días, pero la bacteria se quedó». Los médicos tardaron en dar con la causa de su malestar, mientras la sintomatología empeoraba: «Me dolía la tripa, hacía caca con sangre, me subía la fiebre… Era un horror».

«Me hacen estar aquí una semana. Los martes grabo ‘Tu cara me suena’ y hoy ya no he ido. Estaré dos semanas sin ir, porque si no…», explica, resignado, el juez del talent show de Antena 3.

Como así reveló el propio Ángel Llácer, este martes 16 de abril se grabó la gala 5 de la undécima edición de ‘Tu cara me suena’. Una gala que se emitirá próximamente y en la que él no estará presente. En su lugar estará una vieja conocida del programa, Silvia Abril, tal y como ha avanzado Vertele.

La cómica ya participó como concursante en la cuarta edición del programa, al que ha visitado en numerosas ocasiones, también como jueza invitada. En principio, el reemplazo será solo para esta semana, aunque Llàcer daba por hecho que se perderá dos galas, todo dependerá de su evolución.

‘Tu cara me suena 11’ arrancó el pasado viernes 12 de abril arrasando en audiencia con un espectacular 24% de share y una media de 2.213.0000 espectadores. El talent show presentado por Manel Fuentes consiguió su segundo mejor estreno histórico, arrollando a sus rivales. En concretó superó en 13,4 puntos a su más directo competidor, ‘¡De viernes!’ en Telecinco.