Àngel Llàcer, ingresado por una «infección grave» que le aparta de ‘Tu cara me suena’

Àngel Llàcer ha disparado la preocupación por su estado de salud al revelar que se encuentra ingresado en la Cínica Ruber de Madrid. El juez de ‘Tu cara me suena’ confesó este martes en el programa de radio de Ricard Ustrell que hace unos días comenzó a encontrarse mal y acabó trasladado de urgencia al hospital.

«Me he infectado con una bacteria que se llama shingella, que parece el nombre de una Drag Queen», comenzó explicando el catalán. Y es que, un mes después de volver de su viaje por Vietnam, el televisivo comenzó a encontrarse muy mal, y decidió acudir al médico. Pero explicó que, en un principio, no lograban averiguar qué es lo que le ocurría.

«Cogí una intoxicación y me pusieron antibiótico cinco días, pero la bacteria se quedó. Los médicos no sabían que tenía. He tenido dolor en el estómago, hacía caca con sangre y cada vez tenía más fiebre. Estaban muy preocupados«, continuó explicando Àngel Llàcer, que continúa en el hospital.

Àngel Llàcer: «Los médicos no sabían que tenía»

El también actor y presentador confesó que pasó un momento muy difícil los días previos a ser ingresado. «Me empecé a encontrar muy mal y me ingresaron. Lo he pasado muy mal. Me han dado tres antibióticos y me hacen quedar en el hospital durante una semana», reveló el televisivo en primicia en el programa de ‘Catalunya Ràdio’.

Por lo que, el presidente de ‘Tu cara me suena’ estará ausente durante algunas de las galas de esta nueva edición, que arrancó el viernes pasado arrollando a su competencia tras anotar su segundo mejor estreno de la historia. El concurso de imitaciones reunió a 2.213.000 espectadores con un 24% de cuota de pantalla.

En este sentido, cabe destacar que Antena 3 y Gestmusic graban las galas de esta edición de ‘Tu cara me suena’ los martes por lo que es de esperar que Àngel Llàcer falte a varias galas. Lo que queda por ver es quién ocupará su hueco en la silla.

Cabe recordar que en otras ocasiones han sido ex-concursantes como Santiago Segura, Silvia Abril o Anabel Alonso los que han ocupado el hueco de Carlos Latre, Lolita Flores o el propio Llàcer cuando se han ausentado de alguna gala por diferentes motivos.