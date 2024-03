Àngel Llàcer confirma lo sospechado sobre el fichaje de Bertín Osborne por ‘Tu cara me suena’

En las últimas semanas se ha hablado mucho de una posible retirada de Bertín Osborne del foco mediático y, por ende, también de la televisión. Y ahora Àngel Llàcer ha confirmado uno de los rumores que han surgido sobre el cantante y presentador televisivo.

Hace tiempo se comentó que Bertín estaba ultimando su fichaje por dos exitosos programas: ‘MasterChef Celebrity’ en TVE y ‘Tu cara me suena’ en Antena 3. Y parece ser que los rumores eran ciertos. Àngel Llàcer ha sido entrevistado este viernes 8 de marzo por Susanna Griso en ‘Espejo Público’. Y ha sido ahí donde ha desvelado lo que era un secreto a voces.

«No sé si lo puedo decir o no, pero iba a ser concursante de ‘Tu cara me suena'», empezó diciendo el miembro del jurado del espacio de Antena 3. «Creo que tenía que venir a ‘Tu cara me suena’. Y al final creo que no viene», reconoció ante las preguntas de la presentadora del magacín.

Àngel Llàcer deja caer que Bertín Osborne iba a ser concursante de ‘TCMS’

Àngel Llàcer no dio más detalles al respecto, pese a la instancia de Susanna Griso. Y dio a entender que no estaba seguro de lo que estaba diciendo. Aunque su versión coincide con la de otros colaboradores televisivos quienes, sin mencionar al citado espacio, sí habían dejado caer que Bertín Osborne tenía intención de ser concursante.

Hace unos días se dieron a conocer a los nueve famosos que participarán en ‘Tu cara me suena’ y entre ellos no está el cantante. Raquel Sánchez Silva, Valeria Ros, David Bustamante, Miguel Lago, Raoul Vázqyez, Supremme de Luxe, Juanra Bonet, Conchita y Julia Medina serán los futuros concursantes de la onceava edición del programa presentado por Manel Fuentes en Antena 3.

Esta noticia llega el mismo día en que se conocía que Bertín Osborne ha tenido que ser ingresado por el Covid persistente que padece. Era Paloma García Pelayo la que explicaba en ‘Y ahora Sonsoles’ que ha tenido que dejar de hacer deporte y comenzar una vida más sana.