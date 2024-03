‘Tu cara me suena 11’: Lista completa con los 9 concursantes famosos del programa de Antena 3

La undécima edición de ‘Tu cara me suena‘ en Antena 3 calienta ya motores haciendo oficial los nombres de sus primeros concursantes famosos, que se enfrentarán al gran reto de imitar a algunos de los cantantes más famosos en el exitoso talent show de imitaciones.

La undécima temporada empezará a grabarse en breve y llegará a la cadena de Atresmedia en el segundo trimestre del año, repitiendo las fechas de la pasada edición. Además, seguirá manteniendo a Manel Fuentes como presentador y a la mesa del jurado integrada por Carlos Latre, Lolita Flores, Chenoa y Ángel Llácer.

La pasada temporada de ‘Tu cara me suena’ arrasó en audiencia, y se despidió imbatible con un gran 23,4% de share y 1.894.000 espectadores el pasado mes de julio. Mientras que anotó un promedio del 19,1% de cuota de pantalla media, coronándose como líder absoluto de la noche de los viernes.

Conoce a continuación el nombre de los próximos concursantes confirmados oficiales de la temporada 11 de ‘Tu cara me suena’:

Valeria Ros

Según ha sabido El Televisero en exclusiva, Valeria Ros es la primera concursante oficial de la undécima edición de ‘Tu cara me suena’. La humorista es muy conocida por su trabajo como colaboradora de ‘Zapeando’, además de ser la sustituta habitual de Dani Mateo. Además, es una de las monologuistas que más llena las salas. Ya participó en la décima edición del concurso como invitada junto a Natalia Ferviú acompañando ambas a Josie en su actuación de The Buggles con ‘Video killed the radio star’.

David Bustamante

David Bustamante

David Bustamante es una de las grandes voces de la música española desde que saltara a la popularidad como finalista en ‘Operación Triunfo 1’. Cuenta en su trayectoria con una larga experiencia en concursos de televisión, tras debutar en la pista de baile como ganador de la primera edición de ‘Bailando con las estrellas’ en TVE, atreverse a cocinar en ‘MasterChef Celebrity’, y someterse a retos extremos en ‘El desafío’ de Antena 3. Además, el cantante ya sabe lo que es ser jurado de este mismo programa, y también fue coach de ‘La Voz Senior’ y asesor de Luis Fonsi en ‘La Voz’.

Raquel Sánchez Silva

Raquel Sánchez Silva

Raquel Sánchez Silva es sin duda uno de los fichajes bomba de la undécima temporada de ‘TCMS’. La presentadora de ‘Maestros de la costura’ o ‘El Conquistador’ de TVE cuenta con una dilatada trayectoria en televisión. Lo ha hecho prácticamente todo y en todas las cadenas. Desde sus primeros pinitos como presentadora de ‘Supervivientes’ desde la isla, hasta participar como concursante de otros formatos como ‘El desafío’, donde quedó tercera de la segunda edición, o en ‘MasterChef Celebrity’.

Raoul Vázquez

Raoul Vázquez en una entrevista con El Televisero

Raoul Vázquez fue uno de los mayores descubrimientos de la exitosa edición de 2017 de ‘Operación Triunfo’, donde coincidió con Aitana, Amaia o Agoney, entre otros. El joven catalán se sumerge ahora en una nueva aventura en televisión y se suma al casting de ‘Tu cara me suena’, según avanza El Confidencial. Después de lanzar el pasado verano su primer disco, ‘El Pecado’, regresará a la pequeña pantalla donde tendrá que demostrar sus dotes en el mundo de la imitación.

Miguel Lago

Miguel Lago en ‘El Hormiguero’.

Estaba en muchas quinielas y finalmente se confirma. Miguel Lago será otro de los concursantes de la nueva edición de ‘Tu cara me suena’ según avanza 20 minutos.

El humorista y colaborador de ‘Y ahora Sonsoles’ sigue afianzando su relación con Antena 3 después de fichar también por la tertulia de actualidad de ‘El Hormiguero’ después de dejar ‘Todo es mentira’.

Supremme De Luxe

Era uno de los grandes deseos de muchos fans de ‘Tu cara me suena’ y de ‘Drag Race España’ y por fin se confirma. La presentadora del talent de atresplayer será una de las concursantes de la undécima edición del programa que presenta Manel Fuentes según avanza Yotele y ha verificado El Televisero. Lo hace después de haber acudido como invitada en varias ocasiones imitando a Dean Martin y Maluma.

La drag, una de las más conocidas a nivel nacional, acumula una extensa trayectoria profesional en muchos terrenos artísticos. Además de presentar ‘Reinas al rescate’ en Atresplayer Premium y ser jueza invitada por ‘Drag Race Italia’, la alter ego de Daniel Blesa ha lanzado hits musicales como ‘Basta ya’, ‘Getting High’, ‘Resurgir’, ‘Ener-G’, ‘Llévame al cielo’, ‘Inevitable’ y ‘Miénteme’, que se incluyo el CD recopilatorio lanzado por el World Pride de Madrid 2017.

Juanra Bonet

El presentador Juanra Bonet será otro de los concursantes de la undécima edición de ‘Tu cara me suena’ tal y como avanzamos en exclusiva en El Televisero. Así, el presentador, actor y cómico se suma al talent de Gestmusic después de haber participado hasta en tres ocasiones como invitado.

Juanra Bonet da el salto a concursante después de haber sido presentador de ‘¡Boo!’ y de haber sustituido a Manel Fuentes en ‘Atrapa un millón’. Además tiene pendiente el estreno de la última temporada de ‘¿Quién quiere ser millonario?’ en Antena 3.

Conchita

La cantante Conchita será otra de las famosas que se atreva a demostrar sus dotes para la imitación en la nueva edición del concurso de Antena 3. Para la artista nacida en Finlandia será su primera gran oportunidad en televisión después de haber puesto música a la cabecera de ‘Y ahora Sonsoles’ con el tema «Va a pasar».

No obstante, Conchita ya visitó en una ocasión el plató de ‘Tu cara me suena’ en 2017 acompañando a Lucía Gil en la séptima gala cuando cantó su tema «Las ocho y diez» dentro de la casilla ‘Original y copia’.

Julia Medina

La ex concursante de ‘OT 2018, Julia Medina cierra el casting de ‘Tu cara me suena 11’ siendo la tercera concursante de ‘Operación Triunfo’ de esta edición junto a David Bustamante y Raoul Vázquez. Y a diferencia de los anteriores, será la primera vez que la gaditana pise el plató del programa de Antena 3.

Con este formato, Julia Medina vuelve a probar suerte en un talent musical después de haber participado en la segunda edición de ‘Dúos increíbles’ el pasado otoño en TVE donde formó pareja con David De María, aunque fueron los primeros expulsados.