Exclusiva: ‘Tu cara me suena 11’ cierra su primer fichaje y recluta a Valeria Ros de ‘Zapeando’

Antena 3 y Gestmusic se encuentran manos a la obra trabajando en la undécima edición de ‘Tu cara me suena’, que llegará a la cadena de Atresmedia en el segundo trimestre del año repitiendo las fechas de la pasada temporada. Y en El Televisero hemos podido saber en exclusiva el nombre de la primera concursante del programa.

Desde hace meses, cadena y productora llevan haciendo casting a numerosos rostros famosos para que formen parte de la nueva edición del talent show de imitaciones presentado por Manel Fuentes. Así, algunos nombres que habían sonado han sido los de Bertín Osborne, Bárbara Rey o Miguel Lago.

Valeria Ros, de colaboradora en ‘Zapeando’ a primera concursante oficial de ‘Tu cara me suena’

Valeria Ros en ‘Zapeando’

Sin embargo, en El Televisero hemos conocido en exclusiva el nombre de la primera concursante de ‘Tu cara me suena 11’. Hablamos de la cómica y presentadora Valeria Ros, que forma parte del equipo de colaboradores de ‘Zapeando’ además de ser la sustituta habitual de Dani Mateo.

Por si fuera poco, Valeria Ros está a punto de estrenar ‘Sexo, Famosos y Muñecos de Trapo’, un irreverente y divertido formato cargado de mucho humor que llega el próximo 11 de febrero a atresplayer.

Cabe decir que Valeria Ros ya participó en la décima edición de ‘Tu cara me suena’ como invitada junto a Natalia Ferviú acompañando ambas a Josie en su actuación de The Buggles con «Video killed the radio star».

Por el momento, aún no hay fecha fijada para el comienzo de las grabaciones del formato que seguirá manteniendo a Manel Fuentes como presentador y a la mesa del jurado integrada por Carlos Latre, Lolita Flores, Chenoa y Ángel Llácer.

La pasada temporada de ‘Tu cara me suena’ se despidió imbatible con un gran 23,4% de share y 1.894.000 espectadores el pasado mes de julio. La décima edición del talent show de imitaciones anotó un promedio del 19,1% de cuota de pantalla media, coronándose como líder absoluto de la noche de los viernes.