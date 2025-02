Paula Echevarría frena en seco a Pablo Motos tras su "dato falso" sobre Bustamante en 'El Hormiguero'

'El Hormiguero' arrancó la semana, y el mes de febrero, recibiendo a Paula Echevarría. Pese a ser una de las invitadas que más veces ha acudido al programa de Pablo Motos, llevaba bastante tiempo sin hacerlo. En concreto, desde el año 2020, en plena pandemia del coronavirus. "Os he echado de menos yo también", reconocía la actriz nada más pisar el plató.

La última vez que acudió de forma presencial fue en el año 2018. Y muchas cosas le han pasado desde entonces: "He tenido otro hijo, no tenía tatuajes, y ahora tengo 8 muy chiquititos". Paula Echevarría charló junto a Pablo Motos sobre diversos aspectos de su vida personal y profesional, como cuando fue dependienta de una tienda de ropa en Londres, los malos hábitos alimenticios que tenía en la capital inglesa o su vida actual junto a Miguel Torres.

Paula Echevarría, descolocada ante la pregunta de Motos sobre Bustamente

Sin embargo, en un momento dado, el presentador soltó una inesperada preguntada sobre su exmarido que descolocó a la actriz. "¿Es verdad que David Bustamante te llamó cuando estabas pariendo?", le espetó el comunicador valenciano. "¿Por qué? ¿Quién te ha dicho eso? ¿Qué?", le preguntó, sin dar crédito, la invitada. Motos se justificó diciendo que lo había leído en la "documentación" de la entrevista.

Algo que Paula Echevarría negó categóricamente: "No recuerdo ese momento, creo que no. Es un dato falso. Me habrá llamado antes o después, porque hablamos muchísimo, porque tenemos una hija en común. Hablamos hasta 20 veces al día, pero, en ese momento, no lo recuerdo"."Lo tengo mal, lo tengo mal", se disculpó el presentador ante la cara de incredulidad de la actriz.

La asturiana también habló de sus inicios en el mundo de la interpretación, con 22 años. Fueron sus compañeros de la tienda donde trabajaba en Londres lo que la introdujeron en la industria: "Eran pluriempleados. Hacían sus sketches o trabajaban en producción en una cadena italiana que tenía sede en Londres. Una vez me ofrecieron trabajar allí y ahí fue cuando se me disparó la cosa".