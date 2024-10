Paula Echevarría confiesa cómo es trabajar con Tamara Falcó en ‘Got Talent’ tras las cámaras

La nueva edición de ‘Got Talent’ no solo está liderando en audiencias, sino que está descubriendo lo que parecía imposible: increíbles y nuevos talentos que dejan con la boca abierta a los jueces del talent show de Telecinco. En esta nueva temporada, además, se ha incorporado una nueva mecánica, el famoso pase platino. ¿En qué consiste? Si todos los miembros del jurado, junto a Santi Millán, presentador del programa, están de acuerdo y lo pulsan, ese concursante pasa directamente a la final.

Hay que señalar que en esta nueva temporada, el jurado se ha renovado tras la salida de Edurne y la incorporación de la Marquesa Tamara Falcó. De todo ello, hemos hablado con Paula Echevarría en exclusiva en el Festval de Vitoria. ¿Cómo es Tamara Falcó detrás de cámaras? ¿Hay algún talento que se animaría a practicar? ¿Ha aumentado su nivel de exigencia después de tres temporadas? ¡Nos lo cuenta todo!

Paula Echevarría, una nueva edición de ‘Got Talent España’. ¿Cómo estás? ¿Vas aumentando tu nivel de exigencia como jurado?

PAULA – Bueno, no tanto de exigencia. Lo que voy aumentando es mi nivel de pasármelo pipa. Me lo estoy pasando increíble. Mejor cada año y cada edición me lo paso mejor.

¿Qué habéis visto en esta temporada? ¿Qué me puedes contar sin hacerme spoilers?

PAULA – Cosas muy chulas, de dejarnos con la boca abierta de verdad, de ver cosas flipantes, a ver cosas tan raras… Bueno, es que el programa 1, ya empezó con una actuación que, de verdad, llorábamos de risa todos, no nosotros solos, el público, todo el mundo, porque es de lo más surrealista que he visto en mi vida, ya lo veréis.

¿Hay alguna actuación que demuestre algún talento que tú digas luego «Me entra la curiosidad de querer practicar ese talento»?

PAULA – Bueno, muchas, pero no me atrevo. Yo por mí me encantaría colgarme de un aro, me encantaría probar algunos bailes que vienen a hacer, me encantaría saber hacer muchísimas cosas, pero no es el momento, creo.

¿Qué es lo que más te ha sorprendido de esta nueva edición en cuanto a mecánica? Porque habéis incorporado nuevas

PAULA – Cada año, evidentemente, se cambia la mecánica del programa, cada año hay cosas nuevas, se quitan unas, se ponen otras… Este año, el pase de platino, un pase que tenemos que ponernos de acuerdo entre los cinco, cuatro miembros del jurado más Santi, y eso hace que no tengan que pasar ni por semifinales. Directamente a la final.

Eso es un nivel de exigencia de todos increíble. Ponerse más de acuerdo que toda España.

PAULA – Sí, sí. Exactamente.

Hay nuevas incorporaciones en el jurado, en este caso Tamara. ¿Cómo ha sido trabajar con ella? ¿La conocías de antes?

PAULA – No, no nos conocíamos, no nos habíamos visto nunca. Es verdad que había coincidido con su madre alguna vez, pero con ella no. Y la verdad es que es fantástica. Divertida, se apunta a un bombardeo, entra al trapo de todo, es muy divertida.

Paula, te deseamos muchísima suerte en esta edición y que descubráis al mejor talento español

PAULA – Gracias chicos.