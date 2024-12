Nataliya Stepanska se proclama ganadora de 'Got Talent 2024' en una disputada final en Telecinco

Tras 15 semanas, 'Got Talent España' ha llegado este sábado a la final de su décima edición en Telecinco. Ha sido una gala final en la que ha habido mucho baile, danza, acrobacias, magia y música.

En esta ocasión eran 13 los finalistas que se jugaban la victoria: Nataliya Stepanska, Daria Ponomarenko, Karim, Sarukani, Children´s Dreams, Paul Henry, Ambrosio Cantú, I Am Naughty, TK, MK, Musicales Junior, El Diamante Negro y Chibi Unity.

'Got Talent 10' llega a su final después de haber sido la oferta líder de la noche de los sábados con Santi Millán como maestro de ceremonias y un jurado formado por Risto Mejide, Paula Echevarría, Florentino Fernández y la incorporación de Tamara Falcó.

Como ya pasara el año pasado, esta gala final ha sido grabada con anterioridad, por lo que la audiencia desde sus casas no ha podido votar por su favorito. De este modo, era el público del plató el que con sus votos elegía al ganador final.

Tras ver a los trece finalistas sobre el escenario era el momento de conocer quiénes eran los cuatro finalistas más votados por el público del plató y por tanto los que optaban a la victoria. Y los elegidos eran

Como suele ser habitual, antes de revelar quién era el ganador de esta edición del talent producido por Fremantle, Santi Millán anunciaba a los tres finalistas más votados por el público. Y los elegidos eran Chibi Unity, Nataliya Stepanska y Sarukani.

Pero finalmente, el público de 'Got Talent' decidía con sus votos que el ganador de la décima edición del talent show de Telecinco fuera Nataliya Stepanska llevándose así el premio de 25.000 euros superando a Chibi Unity y Sarukani que quedaban en segunda y tercera posición.

Nataliya Stepanska cierra el ciclo y gana 'Got Talent' tras interpretar el "We are the champions"

Nataliya Stepanska se suma así a la lista de ganadores de 'Got Talent España' a lo largo de sus nueve ediciones en la que ya se encontraban Cristina Ramos, El Tekila, César Brandon, Murga Zeta Zetas, Hugo Molina, Celia Muñoz, Dúo Turkeev, Jordi Caps y Lil-Kids.

Casualidades del destino o no, Nataliya Stepanska decidía sorprender al jurado y al público de 'Got Talent' en la final con su propia versión del "We are the champions" de Queen, toda una premonición. Tras su victoria, Risto Mejide se mostraba muy emocionado al ver como una cantante lírica se alzaba con la victoria del talent show.