Florentino Fernández y Tamara Falcó quedan fuera de 'Got Talent' y estos son sus sustitutos oficiales

Mediaset ha anunciado este jueves al nuevo elenco de jueces de 'Got Talent' de cara a su undécima edición en Telecinco. A Risto Mejide y Paula Echevarría, que se mantienen como los más veteranos, se suman ahora Carlos Latre y Lorena Castell.

Esto significa que Florentino Fernández y Tamara Falcó quedan fuera después de formar parte del jurado durante una edición. Aunque no había sido confirmado oficialmente hasta ahora, la salida del humorista era algo que ya se sabía dado que ha fichado por la nueva temporada de 'Tu cara me suena' para tomar precisamente el puesto que Carlos Latre dejó tras su fallida marcha a Mediaset. Por tanto, se produce así una peculiar permuta entre ambos.

Sin embargo, en el caso de Tamara Falcó, hay que decir que no se esperaba su relevo. Lo cierto es que su papel en 'Got Talent' generó bastante controversia en el público y muchos no vieron con buenos ojos su incorporación; más aún al tener que suplir un vacío tan sumamente irremplazable como el de Edurne, cuya marcha fue un gran varapalo para el formato.

Ahora, la silla de la marquesa de Griñón será para Lorena Castell, que continúa así su periplo en Telecinco tras el tremendo fiasco de la nueva etapa de 'Caiga quien caiga' que condujo junto a Santi Millán y Pablo González Batista. Así, su fichaje por 'Got Talent' le reúne de nuevo con el actor y presentador.

Por su parte, Carlos Latre suma así un nuevo proyecto en Telecinco después del tropiezo histórico que tuvo con 'Babylon Show', uno de los mayores fracasos en el haber de la cadena de Mediaset que tuvo que ser fulminado al caer a cuotas del 3% de share. Compaginará su labor de juez en el talent producido por Fremantle con sus colaboraciones esporádicas en 'El programa de Ana Rosa como imitador.