Risto Mejide comunica su marcha de 'Got Talent' y el motivo: "Tengo los días contados"

Risto Mejide ha presentado este jueves antes los medios de comunicación, incluido El Televisero, su nuevo gran proyecto en Mediaset y en horario de máxima audiencia. Se trata de 'Demos: El gran sondeo', un formato para Telecinco que se estrenará el próximo miércoles como baza contra 'Mask Singer' en Antena 3.

Y durante esa presentación, el comunicador y publicista ha adelantado que su salida de 'Got Talent' se va a producir muy pronto. Una noticia que ha sorprendido. Risto lleva unido al talent show desde el año 2017, cuando entró en la segunda edición del programa para relevar a Jesús Vázquez.

Actualmente, es el juez más longevo tras la desvinculación de Edurne. Sin embargo, Risto Mejide ha reconocido que ya no le apetece continuar y que tiene prevista su marcha. "Yo como jurado de talent shows tengo los días contados, ya no me apetece seguir. De hecho, el año que viene creo que va a ser el último", ha declarado.

No obstante, el presentador ha matizado que no va a ser un abandono inminente. Y es que Risto tiene que cumplir con un contrato, en el que firmó ser jurado de una undécima edición. Por lo tanto, le seguiremos viendo, no solo en la décima que actualmente se encuentra en emisión en Telecinco, sino también en la siguiente temporada correspondiente al 2025.

Será entonces cuando se despida de los espectadores de 'Got Talent' definitivamente, siendo una dura pérdida para el formato que produce Fremantle, que tendría el complicado reto de buscarle un sustituto con un perfil similar al que Risto Mejide ha representado en estos siete años.

"Me he cansado de juzgar, es algo cansino. Es una decisión que he tomado ya. He firmado para la próxima edición de Got Talent, pero ya no voy a firmar más. Mi época como jurado ya pasó", sentenciaba el presentador durante la presentación del nuevo prime time de Telecinco.

"Después de 18 años, me siento capacitado para hacer este tipo de formatos y quiero tirar mi carrera por ahí. Si solo hubiese hecho de jurado de televisión, yo no habría llegado hasta aquí. Me siento menos cómodo juzgando que escuchando. Me apasiona escuchar. Entonces, si tengo que seguir en televisión, quiero que sea en formatos así. Ese es mi reto ahora", añadía dejando claro que su intención es apostar por formatos como 'Demos: el gran sondeo' así como 'Viajando con Chester' y 'Todo es mentira'.