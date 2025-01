Tamara Falcó se harta de Pablo Motos y del equipo de 'El Hormiguero': "Lo estoy pasando mal"

Como cada jueves, 'El Hormiguero' desplegó su tertulia de actualidad para terminar la semana repasando las noticias del momento. Pero de golpe y porrazo, una de sus colaboradoras terminó acaparando el foco del debate. Tras varias burlas de Pablo Motos y sus compañeros sobre su implicación en el programa, Tamara Falcó terminó estallando.

Tras despedir a Genoveva Casanova, Roberto Brasero y Manuel Díaz 'El Cordobés', el espacio de Antena 3 recibió a sus colaboradores habituales para comentar la actualidad. Y durante la primera tertulia del año, Nuria Roca, Juan del Val, Patricia Pardo y el presentador no dudaron en encomendar una tarea a la marquesa de Griñón de cara a este 2025: participar más en los debates.

Tamara Falcó se revuelve contra las burlas de Pablo Motos sobre su participación en 'El Hormiguero'

Y es que, a lo largo de los años, Tamara Falcó se ha mantenido en un segundo plano durante la mayoría de las tertulias de 'El Hormiguero', evitando pronunciarse en cuestiones políticas o de mayor envergadura, únicamente comentando temas más superficiales. Y este jueves, cuando tocaba comentar el clima cargado de tensión en la esfera política con el novio de Isabel Díaz Ayuso, el hermano de Pedro Sánchez o la crispación en Venezuela, Pablo Motos pensó en prescindir de la socialité.

Cristina Pardo, Tamara Falcó y Pablo Motos en 'El Hormiguero'

"Pensaba pasar la pelota, porque pensaba que no querrías comentar nada. Pero te he escuchado decir 'y'… ¡que paren las máquinas ahora mismo!", comentó con sorna el valenciano al ver que la hija de Isabel Preysler quería hacer su aportación en mitad de la conversación de sus compañeros. "Es que he hecho mis deberes, es parte de mis propósitos para el 2025", anunció orgullosa ante las cámaras.

Fue entonces cuando se mojó sobre el último escándalo que salpica a la presidenta de la Comunidad de Madrid. "Lo que ha hecho él es defender a Ayuso y no es culpable de nada, sin embargo, lo que ha hecho, supuestamente, el Fiscal General es un abuso de poder", sentenció Tamara Falcó, dejando atónitos a los presentes en la mesa.

"Está siendo agotador. No me dejáis ni hablar"

"Pues así os vais a quedar", señaló con burla Pablo Motos, haciendo que el resto de colaboradores se sumasen a criticar a su compañera. "Yo, por hacer de abogada del diablo, como todos los temas te los solventáramos el resto con una frase… ibas a tener que sacar 50 temas por tertulia", señaló sobre la escueta intervención de la hermana de Enrique Iglesias, que no dudó en defenderse.

"Oye, de no decir nada a esto… he dicho varias palabras. ¡Que es el primer programa del año! Además, quería que fuera corto, porque normalmente no me dejáis ni hablar, tiene que ser algo que pueda meter en pan sandwich", clamó Tamara Falcó, pero las bromas en plató no cesaron. "Puedes meter incluso hasta tres y cuatro líneas. Tres o cuatro renglones te dejo", esgrimió el presentador sin abandonar su tono chulesco.

Entonces, dio paso a todo lo relacionado con el juicio del hermano de Pedro Sánchez, volviendo a chinchar a su colaboradora. "¿Quieres apostillar algo sobre este tema?", preguntó Pablo Motos. "No, porque ya lo hemos dicho todo. Lo estoy pasando mal, de verdad, estoy sudando de todo lo que he comentado hoy. Está siendo agotador", espetó algo molesta la socialité, harta de la actitud de la mesa contra ella.

"Esto es bullying en toda regla"

Pero el conductor de 'El Hormiguero' tenía preparado todo un arsenal de pullas contra la televisiva, y para finalizar la noche del jueves le preguntó por su opinión sobre lo que es una mala persona. "¿Y tú, Tamara? Lo digo porque, hasta que acabe el programa, ya te dejo hablar a ti, sin que nadie te interrumpa", insistió el comunicador antes de que Tamara Falcó contestase de lleno.

"Mi padre decía que hay que tener mucho cuidado con las malas personas, porque son muy envidiosas. Entonces, cuando cuentes algo bueno, tienes que contrarrestarlo, para protegerte de las malas personas. Por ejemplo: me ha tocado la Lotería, pero me ha atropellado un coche. Me encuentro muy bien, pero hoy me duele un poco la pierna. Cosas así", señaló la colaboradora, dejando algo más satisfecho al presentador.

"Se supone que me tenéis que estar apoyando, reforzando en esta nueva iniciativa, y esto es bullying en toda regla. ¡Para esto no digo nada!", sentenció finalmente Tamara Falcó al ver que las burlas y bromas de sus compañeros no parecían tener fin, eso sí, tirando de humor y dejando a un lado los malos rollos.