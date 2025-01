Pedro Ruiz denuncia estar vetado en 'El Hormiguero' de Pablo Motos y apunta al responsable

Pese a que quedan pocos rostros en el panorama artístico nacional por pisar el plató de 'El Hormiguero', algunos como Pedro Ruiz todavía se resisten. El presentador, que se ha mojado en numerosas ocasiones sobre la guerra entre David Broncano y Pablo Motos ha desvelado el motivo por el cuál jamás ha visitado el espacio de Antena 3. Y no ha dudado en señalar al culpable de que su visita aún no se haya fraguado.

"He hablado bien muchas veces de 'El Hormiguero' y de 'La Revuelta'. Estos días he ido mucho al cine y me he encontrado con muchas personas y me han preguntado muchas veces por qué nunca he ido a 'El Hormiguero'...", comenzó explicando el comunicador en el último vídeo que ha publicado en sus redes sociales.

Pedro Ruiz deja claro por qué jamás le llamarán para acudir a 'El Hormiguero': "No se atreven"

Y Pedro Ruiz no ha dudado en ofrecer sus razones de por qué no visitará ninguno de los dos exitosos espacios de access prime time. "A 'La Revuelta' no, porque hace menos tiempo. Yo me llevo bien con Broncano", aclaró el periodista sobre por qué aún no pasará por el sofá del jienense, que pronto cumplirá los cuatro meses en TVE.

Fue ahí cuando comenzó a lanzar dardos contra el espacio de Antena 3 y el equipo de Pablo Motos, destapando algunas de sus tensiones. "No tengo respuesta, bueno, tengo de respuesta la mía, tengo mi propia versión, pero no la voy a contar. En todo caso, lo que tendrían que hacer es preguntárselo a ellos", señaló el comunicador de forma tajante sobre por qué en más de 19 años, jamás ha pasado por el programa de las hormigas.

"Creo que hay tres razones por las que puedo no ser invitado. Una porque no les gusto, cosa que es lógica. Dos, porque no se atreven. Tres, porque no les dejan. No creo, porque son programas que presumen de libertad", señaló con sorna Pedro Ruiz en su vídeo publicado en Instagram antes de señalar de forma sibilina al principal responsable del veto por parte del programa de entrevistas.

El principal responsable: Jorge Salvador

"Tengo mi versión, quizás sea por un motivo salvador", añadió con retintín el periodista al final del clip, haciendo clara referencia a Jorge Salvador, productor ejecutivo de 'El Hormiguero'. Así, el presentador destapa una supuesta enemistad con la productora de Pablo Motos y su equipo, razón por la cual aún no ha formado parte de la extensa lista de invitados que han acudido a divertirse al espacio de Antena 3.