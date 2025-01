Millán Salcedo repudia a 'La Revuelta' y lanza esta insinuación contra David Broncano: "No le veo fuste"

Millán Salcedo es uno de los cómicos más reconocidos en nuestro país. Con una extensa trayectoria, su mayor éxito vino de la mano de 'Martes y Trece', dúo cómico que formó en los 90 junto a Josema Yuste. Este martes, 7 de enero, el humorista ha visitado el programa 'Hora Veintipico', presentado en la Cadena SER por Héctor de Miguel.

Lo ha hecho para hacer balance de su trayectoria. Pero, también, ha hablado de sus problemas de salud mental, de su relación con Josema Yuste e incluso de lo que no soporta de la televisión actual. Al ser preguntado por qué programas de humor ve en televisión, Millán Salcedo ha reconocido que es muy fan de Leo Harlem.

Millán Salcedo desvelá por qué no le gusta 'La Revuelta'

Eso sí, ha dejado claro que no le gusta en absoluto 'La Revuelta': "No me gusta. Vi el primer programa y dije: 'Hasta luego Lucas'. No le veo la gracia, no le veo el fuste. Es feo que diga esto, pero tengo mi opinión". Pero el cómico fue más allá y cargó directamente contra David Broncano: "De hecho, hemos intentado ir a su programa para hacer promoción y no ha querido. Igual tiene mieditis…".

Ante esto, Héctor de Miguel le ha intentado convencer de que él conoce a Broncano y no cree que no le hayan invitado por eso. Pero él ha insistido: "Te lo digo yo. Caquita". No obstante, Millán Salcedo ha dejado claro que no tiene intención de ir al programa de TVE, pese a ser uno de los programas de mayor audiencia de la televisión actual.

El cómico también ha reconocido que es un gran seguidor de documentales, especialmente de los de Hitler y la Segunda Guerra Mundial, de los que ha admitido que está enganchado y es lo que más sigue en televisión. Además, cree que el Tratado de Versalles creó "una generación de gente amargada", entre ellos el dictador alemán, del que dice que ha visto muchos documentales.