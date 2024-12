Ana Obregón lanza esta réplica a Millán Salcedo con Sonsoles ante lo difundido contra ella

Millán Salcedo ha concedido una incendiaria entrevista en la que no duda en cargar contra Florentino Fernández, su compañero de Martes y Trece, Josema Yuste y hasta a Ana Obregón. Este martes, ha sido la actriz y presentadora la que ha contestado al cómico en 'Y ahora Sonsoles'.

En esta entrevista de Vanity Fair, Millán Salcedo acusa a Ana Obregón de haber acabado con su serie 'Kety no para', que se iba a emitir los viernes por la noche justo antes de '¿Qué apostamos?', pero después acabó siendo retirada por los movimientos de la actriz.

"Con esa serie sufrimos mucho, porque yo era coguionista y director, algo que hacía por primera vez en mi vida. La Primera de Televisión Española decidió emitirla los viernes, justo antes del ¿Qué apostamos?, de Ana Obregón, porque la vieron después de montarla y les gustó. La cadena pensó que era buena idea emitirla de 22 a 22:30 horas, y que ya luego empezara el otro programa", empieza explicando Millán en la citada entrevista.

"Sin embargo, ella se encargó de ir de despacho en despacho para lograr quitar la serie. Y eso que ella y yo éramos amigos íntimos. Al final le hicieron caso y la pusieron los domingos", prosigue diciendo al respecto de por qué tuvo problemas con Ana Obregón a raíz de aquello. "Un día vi a Ana y se lo dije: 'Lo que me has hecho no se hace entre compañeros. Y menos teniendo en cuenta todo lo que nos queríamos'. Ella me respondió: 'No, Millán, no te pongas así'. Pero bueno, es lo que pasa cuando te pillan con el carrito del helado", concluye.

Ana Obregón desmiente a Millán Salcedo en 'Y ahora Sonsoles'

Tras hacerse eco de estas declaraciones en 'Y ahora Sonsoles', Ana Obregón respondía a Millán Salcedo. "Lo primero que quiero decir es que a Martes y Trece los conozco desde la época que yo salía con Miguel Bosé, que me dijo te voy a llevar a los bajos de Princesa que vas a flipar, ellos eran íntimos de Miguel y nos hicimos íntimos, estaban todos los días en nuestra casa", recalcaba la colaboradora.

"Yo los quiero muchísimo a los dos, no solo a Josema sino a Millán. Él no me debe de querer pero me acabo de enterar. Yo en aquella época mi hijo tendría unos meses, estaba con el '¿Qué apostamos?', estaba haciendo una peli con Berlanga y empezaba el 'Hostal Royal Manzanares'. ¿Te crees que yo tenía tiempo criando a un bebé con tres cosas a la vez de irme despacho a despacho? Yo a Millán le deseo lo mejor. A Josema le adoro y sé que le va fenomenal pero de ahí... A veces pienso que toda crítica va cargada de una visión personal, es decir que es una confesión", proseguía diciendo Ana Obregón.

"¿Pero te ha dolido un poquito?", le preguntaba Sonsoles Ónega a su colaboradora. "Me ha dolido, porque yo a Millán es de esas amistades que hemos vivido en nuestra súper juventud. Y Lucía les adoraba, es rarísimo todo, yo no sé que le ha pasado. Millán, ¿que te ha pasado? Es que es de flipar y luego cargar contra Flo que es otro gran cómico", sentenciaba.

Además, Ana Obregón no dudaba en hacer referencia a otro de los asuntos de los que habla Millán Salcedo en la entrevista. "¿Cómo que no eran amigos? Yo he vivido con ellos, si dormían hasta juntos cuando iban de gira, Josema y Millán eran uña y carne, no lo entiendo, es muy fuerte", concluía la actriz.