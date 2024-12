El vuelco radical entre Josema Yuste y Millán Salcedo tras toda la polémica que lo cambia todo

'Martes y Trece', dúo cómico formado por Millán Salcedo y Josema Yuste marcó una era en la televisión en España. Sin embargo, no era oro todo lo que relucía y detrás de sus míticos sketches había infinidad de diferencias que, durante años, les mantuvieron distanciados.

Esas diferencias se han incrementado en los últimos meses con ataques personales de Millán Salcedo a su excompañero en platós de televisión. Pero, parece ser que, finalmente, ambos han decidido enterrar el hacha de guerra. Ha sido Josema Yuste el que ha decidido poner fin al enfrentamiento, como así lo ha reconocido él mismo en declaraciones a Europa Press.

"Es mejor dejar el recuerdo bonito en la gente. Yo le deseo a Millán lo mejor, le admiro mucho y lo he dicho siempre, es el cómico que más me ha hecho reír en mi vida", asegura el cómico. Además, deja claro que lo que ha sucedido no fue una cuestión de química entre ellos, sino de una decisión tomada en su momento, por lo que "un reencuentro profesional es imposible".

Josema Yuste y Millán Salcedo ponen fin a su enfrentamiento

Pese a esto, Josema Yuste sí que desea poner fin a la guerra: "Soy un hombre pacífico". Por lo que desea lo mejor a Millán Salcedo, al que no le guarda "en absoluto" rencor por todo lo que ha dicho sobre él. Por su parte, Salcedo también ha explicado el acuerdo al que ha llegado con su excompañero: "Ayer casualmente hablamos y hemos decidido no entrar al trapo, porque siempre estáis con el trapo puesto. Esto parece un festejo de toros".

A pesar de la distancia, el humorista reconoce que "sí, hombre, sí, hablamos". De esta forma deja claro que, aunque no son íntimos amigos, ni lo van a volver a ser, han encontrado un punto de entendimiento. Respecto a su relación con Isabel Pantoja, Millán Salcedo asegura que, aunque la admira profundamente, lo que sucedió entre ellos está completamente cerrado: "No sé para qué sacas esto, pero bueno, allá tú. Todo quedó zanjado, bien cerrado, y yo le deseo lo mejor a ella y a esa familia", sentencia.