Millán Salcedo se deslengua sobre 'MasterChef' y confiesa el sorprendente motivo por el que rechaza ir

El cómico Millán Salcedo continúa de tour por diferentes medios de comunicación para promocionar su show, 'Preguntamelón'. En esta ocasión, el que fuera la mitad de 'Martes y Trece' ha visitado el programa 'Hora Veintipico', presentado por Héctor de Miguel en la Cadena SER.

En su espectáculo teatral, Millán Salcedo responde a las preguntas del público, en lo que él mismo define como "un formato reducido". Tanto en el propio teatro como a través de las redes sociales, los espectadores lanzan preguntas al humorista quien, con la ayuda de su productor, va seleccionando las que desea responder. Según ha reconocido el espacio radiofónico, siempre, allá donde va, le preguntan las mismas cosas, sobre todo por la separación de 'Martes y Trece'.

Y, aunque deja claro que "no reniego de mi pasado", sí que agradece que le pregunten sobre otros temas. Héctor de Miguel ha indagado en las propuestas que ha recibido y, en concreto, le ha preguntado por la cosa más rara que le han propuesto. "¿Cuál es el plato de Andalucía que más te gusta?", ha dicho el manchego. El presentador ha querido conocer su respuesta, y el cómico no lo ha dudado ni un segundo: el gazpacho. "¿Más que el salmorejo?", le ha repreguntado el conductor del programa. "¿Más que qué? Masterchef", ha respondido el entrevistado, a modo de broma.

Millán Salcedo explica por qué declinó participar en 'MasterChef'

A raíz de esto, Héctor de Miguel ha querido saber si le han invitado a participar en el talent culinario de TVE. A lo que Millán Salcedo ha respondido que sí, pero que él lo ha declinado, ya que "no me gustó mucho".

Y ha proseguido justificando el sorprendente motivo de su 'no' a 'MasterChef'. "Yo no sé cocinar, ni quiero aprender. Me gusta comer, mi comedor se hace extensible a mi propio domicilio. Quiero decir, tengo que salir de mi casa y abajo hay un bareto donde dan comiditas, menú, donde conecto con gente normal y corriente. Gente de la calle que a lo mejor son los fontaneros que están trabajando en el piso de arriba y haces amistad", explica el cómico.

Millán Salcedo se define a sí mismo como una persona "muy de bares". "Luego juegas al mus o hablas de fútbol, nadie te pregunta nada. Aunque siempre te acaban preguntando lo mismo, lo cual es comprensible. Eso es lo que a mí me gusta", sentencia.