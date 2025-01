El 'enganchón' del actor Fernando Gil con Pablo Motos fuera de cámaras antes de entrar a 'El Hormiguero'

Este martes, 7 de enero, Pablo Motos regresó de su parón navideño poniéndose nuevamente al frente de 'El Hormiguero'. Lo hizo con los actores Fernando Gil y María Hervás como primeros invitados del 2025, quienes acudieron a presentar la nueva temporada de 'Machos Alfa'.

Tras presentar a los invitados y saludar a las hormigas Trancas y Barrancas, Pablo Motos desvelaba que había tenido un pequeño encontronazo con Fernando Gil. Eso sí, fuera de cámaras. "Hemos tenido un enganchón", comenzaba diciendo el presentador, antes de explicar el motivo del mismo.

Según ha contado, el problema ha llegado antes de empezar con la grabación, detrás de las cámaras, cuando el presentador y actor estaban debatiendo sobre la vida. En un momento dado, ha salido a relucir el tema de la salud. "Hemos estado hablando antes y hemos tenido un enganchón, pero bueno, hablando de que también es un frikie de la salud", explicaba el comunicador valenciano.

El motivo del 'enganchón' entre Pablo Motos y Fernando Gil

El motivo es que el actor reconoció haber superado la "crisis de los 40", algo que reforzó su autoestima. A raíz de esto, Fernando Gil contó que habían estado hablando sobre "el agua alcalina" y si a medida que iba cumpliendo años sentía una mayor necesidad de "comer aguacates". Una curiosidad a lo que el presentador asentía, reconociendo haber ido conociendo mejor su cuerpo y su organismo a medida que cumplía años. Eso sí, dejó claro que el rifirrafe no fue más que un intercambio de opiniones.

Ya entrando en materia sobre la nueva temporada de 'Machos Alfa', el actor asegura que se cruza con gente que no separa la vida real con la del papel que interpreta. "Hay mujeres que me paran para decirme que no les caigo bien, porque creen que soy igual de prepotente y machista que Pedro", ha lamentado Fernando Gil.

Pese a esto, también ha reconocido que recibir mucho cariño y ha dejado claro que él no tiene nada que ver con Pedro, el personaje que interpreta en la serie. Pablo Motos ha querido saber si a María Hervás también le pasa lo mismo. A lo que la actriz ha respondido negativamente: "Yo siempre caigo bien, la gente me dice que soy muy amable".